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11:13 (мск), источник: Onedivision.ru

Кайф Хайманова и творчество Давыдова. Великолепная пятерка

Минувший тур ФНЛ возродил интригу в верхней части чемпионата ФНЛ. Победа «Факела» над «Крыльями Советов», дала шанс приблизиться «Оренбургу» на расстояние пяти очков. Это заставляет нервничать игроков и тренеров самарского клуба.

Не просто так Андрей Тихонов, признав заслуженную победу воронежских футболистов, поспешил удалиться с пресс-конференции, не пожелав отвечать на вопросы. Главный тренер и команда не готова к отчаянному сопротивлению и возможным неудачам?

Игорь ХАЙМАНОВ, защитник «Факела» — 1 место (5 баллов).

— Испытываю огромный кайф. Да, все силы остались на поле, но все равно эмоции бьют ключом!

Золотые слова! Когда футболисты получают удовольствие от игры, болельщики получают настоящее зрелище!

Анатолий ДАВЫДОВ, главный тренер «Зенита-2» — 2 место (4 балла).

— Дело не в том, что 3 очка завоевали и забыли, для тренеров — это творческий момент, хочется всё это подправить, разобраться, воплотить через тренировочный процесс. Пока ещё ребята молодые и мозги молодые, футбольного опыта нет. Будем стараться сделать из них настоящих футболистов.

Радует, что в нашем чемпионате есть тренеры, для которых футбол — это творчество… Остается надеяться, что главный тренер основной команды оценит работу второй команды и молодые воспитанники появятся в основном составе лидера РФПЛ. Или мы сможем увидеть обратную миграцию наших молодых футболистов в чемпионат Аргентины?

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер «Балтики» — 3 место (3 балла).

— Бурмистрова не желаете вернуть в основной состав?

— Нет.

Прямой вопрос, честный ответ! Думаю, во многих командах есть футболисты, которым можно задать этот прямой вопрос. А вот получим ли мы такой же честный ответ?

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Тамбова» — 4 место (2 балла).

— Выполняем свои обещания, данные на встрече с болельщиками. Мы должны становиться хозяевами своей судьбы и за сезон должны набрать 60 очков. Сегодняшнее очко уже 30-е. То есть задача на первый круг выполнена и остается еще два матча.

Конспирация Андрея Талалаева, заслуживает внимания! Главный тренер не делает громких заявлений о желании участвовать в переходных матчах. Но 60 очков это проходной бал в стыки прошлого сезона. Что будет в этом? «Тамбов» будет в стыках или проходной балл будет выше?

Андрей ТИХОНОВ, главный тренер «Крыльев Советов» — 5 место (1 балл).

— Поздравляю команду «Факел», ребята заслужили победу за счет самоотдачи и желания. У нас были хорошие подходы, моменты, но мы не смогли их реализовать. Выигрывает тот, кто забивает. Мы не должны были терять очки… Еще раз мои поздравления «Факелу» и удачи!

После этих слов, главный тренер самарцев резко встал и покинул зал пресс-конференций. Есть наука побеждать, а есть умение проигрывать. Для главного тренера РФПЛ надо сдать экзамен по обеим наукам…

Кайф Хайманова и творчество Давыдова
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