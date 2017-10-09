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10:11 (мск), источник: АиФ Калининград

«Балтика» в меньшинстве обыграла «Волгарь»

«Балтика» в меньшинстве обыграла «Волгарь». Матч состоялся в Калининграде 7 октября.

Балтийцы весь первый тайм владели инициативой. Но отличиться удалось лишь однажды. Незадолго до перерыва голевую передачу реализовал Сенин Себаи. Но, отмечая забитый гол, он задрал футболку и тут же получил желтую карточку.

Во втором тайме ход игры поменялся.

«Этому способствовало очередное удаление в составе “Балтики”. Себаи получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. Оставшись в меньшинстве, балтийцы были вынуждены играть “вторым номером”», — рассказали в пресс-службе клуба.

Однако в одной из контратак Валерий Чуперка и Дмитрий Скопинцев вдвоем вышли на двух защитников «Волгаря» и довели счет до 2:0.

Спустя несколько минут гости отыграли один мяч. Но на ход игры это не повлияло.

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