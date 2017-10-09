Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
«Балтика» в меньшинстве обыграла «Волгарь»
«Балтика» в меньшинстве обыграла «Волгарь». Матч состоялся в Калининграде 7 октября.
«Балтика» в меньшинстве обыграла «Волгарь». Матч состоялся в Калининграде 7 октября.
Балтийцы весь первый тайм владели инициативой. Но отличиться удалось лишь однажды. Незадолго до перерыва голевую передачу реализовал Сенин Себаи. Но, отмечая забитый гол, он задрал футболку и тут же получил желтую карточку.
Во втором тайме ход игры поменялся.
«Этому способствовало очередное удаление в составе “Балтики”. Себаи получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. Оставшись в меньшинстве, балтийцы были вынуждены играть “вторым номером”», — рассказали в
Однако в одной из контратак Валерий Чуперка и Дмитрий Скопинцев вдвоем вышли на двух защитников «Волгаря» и довели счет до 2:0.
Спустя несколько минут гости отыграли один мяч. Но на ход игры это не повлияло.