«Балтика» в меньшинстве обыграла «Волгарь»

Балтийцы весь первый тайм владели инициативой. Но отличиться удалось лишь однажды. Незадолго до перерыва голевую передачу реализовал Сенин Себаи. Но, отмечая забитый гол, он задрал футболку и тут же получил желтую карточку.

Во втором тайме ход игры поменялся.

«Этому способствовало очередное удаление в составе “Балтики”. Себаи получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. Оставшись в меньшинстве, балтийцы были вынуждены играть “вторым номером”», — рассказали в пресс-службе клуба.

Однако в одной из контратак Валерий Чуперка и Дмитрий Скопинцев вдвоем вышли на двух защитников «Волгаря» и довели счет до 2:0.