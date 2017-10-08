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20:42 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский ФК «Олимпиец» победил волгоградский «Ротор» в выездном матче 7 октября со счетом 1:2

Нижегородский ФК «Олимпиец» одержал победу над волгоградским «Ротором» в выездном матче 7 октября 2017 года со счетом 1:2. Об этом сообщается на сайте клуба.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, матч начался в обоюдоострых атаках, но первый же свой голевой момент реализовали гости. Анатолий Нежелев сделал подачу от углового флажка, вратарь хозяев Анатолий Кобзев отбил мяч прямо на Тимура Аюпова, он нанес удар по воротам, и после рикошетов от защитника и голкипера мяч оказался в ногах у Юрия Морозова. Тот, не растерявшись, поразил ближний угол.

Нижегородцы вполне могли развить успех. Михаил Сорочкин по правому флангу вышел на ударную позицию, но пробил рядом со штангой. А вскоре Игорь Горбунов едва не опередил Кобзева. Волгоградцы имели шанс отыграться на исходе первого тайма, однако футболисты «Олимпийца» совместными усилиями отстояли свои владения.

Вторая половина встречи началась с неоднозначного эпизода. В борьбе с Аюповым Роман Концедалов упал на газон в штрафной гостей, и судья усмотрел в этом эпизоде нарушение правил. Однако Концедалов не сумел переиграть Артура Анисимова, «выстрелив» с «точки» в перекладину. А вот нижегородцы в середине тайма смогли забить второй мяч. Отметим, что голевую атаку начал от своих ворот Анисимов. А в ее завершении блеснули Горбунов и Нежелев. Игорь с правого фланга ворвался в штрафную и, увидев неприкрытого партнера, сделал выверенную передачу, а Анатолий нанес по отскочившему от земли мячу филигранной точности удар — аккурат в дальнюю «девятку». Пожалуй, это был самый красивый гол «Олимпийца» в нынешнем сезоне.

К чести хозяев, они не сдались на милость победителям и на 76 минуте сократили разрыв в счете. Игорь Крутов сделал подачу справа, а Михаил Бирюков ударом из пределов вратарской замкнул передачу Сергея Колычева. Концовка матча выдалась нервной, но наши ребята самоотверженно действовали в обороне и одержали очень важную победу.

«Это была игра двух соседей по нижней части турнирной таблицы. Мы ее именно такой себе и представляли. Знали, что борьба будет идти на поле до последних минут, до самого финального свистка. Надеюсь, что игра понравилась зрителям», — сказал после матча главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев.

Следующую игру «Олимпиец» сыграет дома с краснодарской «Кубанью» 14 октября 2017 года.

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