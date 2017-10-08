В Красноярске «Енисей» разгромил «Химки» со счётом 4:1

Футбольный клуб «Енисей» в домашнем матче разгромил подмосковные «Химки» со счётом 4:1.

В Красноярске 7 октября прошёл матч 17-го тура Футбольной национальной лиги. Он завершился безоговорочной победой сибиряков.

В первом тайме футболист «Енисея» Александр Кутьин забил первый гол. Однако на последних минутах «химкинцы» отыгрались — мяч в ворота красноярцев отправил Николай Тюнин. Во втором матче сибиряки отыгрались: мяч в ворота соперника забили Андрей Козлов, Никита Чичерин и Павел Рожков.

«Изначально настраивались, конечно, на победу. Начало матча вышло тяжелым, но потом взяли игру под свой контроль, создали много моментов, но не реализовали. Если бы все моменты реализовали — могли забить мячей девять, но вратарь “Химок” сыграл здорово. Наша задача выходить и выигрывать каждый матч!», — сказал полузащитник «Енисея» Сердер Сердеров после победы.