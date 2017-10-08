В Красноярске «Енисей» разгромил «Химки» со счётом 4:1
Теперь «Енисей» лидирует в ФНЛ, набрав 41 очко.
Теперь «Енисей» лидирует в ФНЛ, набрав 41 очко.
Футбольный клуб «Енисей» в домашнем матче разгромил подмосковные «Химки» со счётом 4:1.
В Красноярске 7 октября прошёл матч 17-го тура Футбольной национальной лиги. Он завершился безоговорочной победой сибиряков.
В первом тайме футболист «Енисея» Александр Кутьин забил первый гол. Однако на последних минутах «химкинцы» отыгрались — мяч в ворота красноярцев отправил Николай Тюнин. Во втором матче сибиряки отыгрались: мяч в ворота соперника забили Андрей Козлов, Никита Чичерин и Павел Рожков.
«Изначально настраивались, конечно, на победу. Начало матча вышло тяжелым, но потом взяли игру под свой контроль, создали много моментов, но не реализовали. Если бы все моменты реализовали — могли забить мячей девять, но вратарь “Химок” сыграл здорово. Наша задача выходить и выигрывать каждый матч!», — сказал полузащитник «Енисея» Сердер Сердеров после победы.
Таким образом на счету красноярского клуба теперь 10 победных матчей и две ничьи. Всего матчей было 17. Теперь «Енисей» лидирует в ФНЛ, набрав 41 очко. Следующий матч «Енисей» проведет 14 октября с «Волгарем» в Астрахани.