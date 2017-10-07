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7 октября, источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» все ищет прежний стиль, а он уже у «Тюмени»

Крупная победа «Енисея», сенсационное поражение «Крыльев», боевая ничья в Тамбове и третье место «Оренбурга» — в обзоре 17-го тура ФНЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

«ЕНИСЕЙ» РАЗНЕС «ХИМКИ»

«Енисей» в родном манеже камня на камне не оставил от «Химок» — -4:1. При этом до 52-й минуты счет был равным. Начало разгрому положил лучший бомбардир ФНЛ Козлов. В игре с «Томью» его во втором тайме унесли с поля на носилках. Повреждение, к счастью, оказалось несерьезным (защемление нерва в пояснице). После перерыва, получив пас от партнера, он из убойной позиции ударом с левой ноги переиграл вратаря Исупова. Это 14-й гол 28-летнего футболиста в 17 играх. Его «молчание» продлилось 4 матча.

— Единственное негативное впечатление оставили первые 15 минут, когда мы долго входили в игру, раскачивались, — заметил на пресс-конференции Дмитрий Аленичев. — И, конечно, тот гол, который мы пропустили в «раздевалку», был необязательным. Считаю, владели преимуществом и добились вполне закономерной победы. Что с Чепчуговым? Он травмирован, занимается по индивидуальной программе в тренажерном зале.

Отрыв красноярцев от «Крыльев Советов», которые неожиданно проиграли «Факелу», составляет теперь четыре очка.

ТИХОНОВ ПРОИГРАЛ АУТСАЙДЕРУ

Сенсация грянула в Воронеже. Аутсайдер лиги «Факел» с минимальным счетом переиграл «Крылья Советов» Андрея Тихонова.

На 37-й минуте Мичуренков, пытаясь исполнить «финт Зидана», заработал пенальти и сам же его реализовал. Самарцам нужно пенять, прежде всего, на самих себя. До пропущенного гола несколько хороших возможностей упустили Корниленко и Самодин, а уже после перерыва игра гостей впереди расклеилась.

После матча Тихонов отдал должное самоотдаче сопернику и посетовал на реализацию волжанами моментов.

— Несколько ошибок, которые мы допустили в первом тайме, привели к тому, что в итоге проиграли, — сказал рулевой гостей. — У нас были очень хорошие моменты и подходы, но мы не смогли их реализовать. Я поздравляю «Факел». Ребята заслужили победу своей самоотдачей и желанием. Мы же не должны были терять очки. Но выигрывает тот, кто забивает.

«ТАМБОВУ» ОСТАЛОСЬ ДВА ШАГА ДО «ЗЕНИТА»

Центральный матч тура состоялся в Тамбове, где одноименная команда принимала питерское «Динамо». Начало встречи полностью осталось за подопечными Андрея Талалаева. Помимо раннего гола на 2-й минуте они имели еще два момента, но закрепить преимущество не смогли. В одной атаке тамбовчане выбежали два в одного, однако Шевчук не смог переиграть голкипера. К середине тайма бело-голубые смогли отодвинуть игру от своих ворот и сравняли счет после углового — 1:1.

В первые минуты после перерыва преимуществом уже владели гости. Но не они, не перехватившие инициативу хозяева больше голов не забили.

«Тамбов» впервые в этом сезоне потерял очки на своем поле, а «Динамо» после исторической победы в Кубке России над «Зенитом» не может выиграть уже три матча кряду.

— Боевая, хорошая ничья. В первом тайме инициативой владел «Тамбов». А второй тайм меня полностью удовлетворил. Счет закономерный. Рады этому результату, мы, по-моему, одна из тех команд, которая увозит очки, — казал после игры наставник гостей Александр Точилин.

— Мне настолько понравился первый тайм, что я в перерыве даже не ругался, а это случается крайне редко, — заметил в свою очередь Андрей Талалаев. — Нам противостоял колкий соперник. Если лучший клуб в стране — «Зенит» — не может справиться с «Динамо», пропускает от него три мяча, то мы пропустили всего один. Видите, значит, нам осталось всего два шага до «Зенита» (улыбается).

«ОРЕНБУРГ» — УЖЕ ТРЕТИЙ

Ничьей в Тамбове в полной мере воспользовался «Оренбург». Команда Владимира Федотова на своем поле разгромила «Тюмень» — 3:0 и вышла на чистое третье место. Хотя вряд ли можно сказать, что счет по игре.

Стоит отметить словенского легионера хозяев Дениса Поповича. Хавбек оформил дубль. Первый гол провел сумасшедшим ударом со штрафного, второй — с пенальти. В итоге на его счету четыре мяча в последних трех играх. Несмотря на комфортный итоговый счет у Федотова остались серьезные вопросы к своей команде.

— Хорошо начали встречу, забили два гола. А потом — как обычно… Начался не футбол, а мучения. Бросаем лопаты, перестаем отбирать мячи. И на этом фоне соперник выглядел как бразильцы. Работы у нас не початый край. Мы сбавили обороты, а «Тюмень» перехватила инициативу. Гости показывали очень симпатичный футбол, со «стеночками», забеганиями, открываниями. «Спартак» все ищет этот стиль, а он уже у «Тюмени», — сказал, улыбаясь, после игры тренер хозяев.

ПАНЮКОВ НЕ «ОТПУСКАЕТ» КОЗЛОВА

«Зенит-2» на своем поле одолел «Томь» — 2:0. Второй гол на счету Панюкова, который не хочет далеко отпускать в гонке бомбардиров красноярца Козлова. Уже в компенсированное время он продавил защитника сибиряков и четко реализовал выход один на один. Его отставание от форварда «Енисея» составляет пять голов. В целом, «Томь» имела территориальное преимущество все 90 минут, однако пропустила два разящих контрвыпада.

— Игра была очень тяжелая. Первый тайм прошел с преимуществом гостей, с хорошим контролем мяча. Мы были немножко не организованы в плане отбора и по позициям. Два-три человека сыграли не так, как нам хотелось. В перерыве пришлось поговорить с ребятами, с некоторыми серьезно, — признался после игры рулевой сине-бело-голубых Анатолий Давыдов.

«Енисей» (Красноярск) — «Химки» — 4:1 (1:1). Голы: Кутьин, 41 (1:0). Тюнин, 45+1 (1:1). Козлов, 52 (2:1). Чичерин, 56 (3:1). Рожков, 78 (4:1).
«Сибирь» (Новосибирск) — «Авангард» (Курск) — 0:2 (0:2). Голы: Коробов, 35 — с пенальти (0:1). Митасов, 43 (0:2). Удаление: Плопа ©, 34.
«Тамбов» — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:1 (1:1). Голы: Пасько, 2 — в свои ворота (1:0). Юрганов, 21 (1:1).
«Ротор-Волгоград» (Волгоград) — «Олимпиец» (Нижний Новгород) — 1:2 (0:1). Голы: Морозов, 26 (0:1). Нежелев, 64 (0:2). Бирюков, 76 (1:2). Нереализованный пенальти: Концедалов (Р), 50 (штанга).
«Оренбург» — «Тюмень» — 3:0 (3:0). Голы: Попович, 9 (1:0). Попов, 22 (2:0). Попович, 41 — с пенальти (3:0).
«Спартак-2» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 1:2 (1:1). Голы: Самбу, 37 (1:0). Низамутдинов, 44 (1:1). Крамаренко, 83 (1:2).
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск) — 2:0 (0:0). Голы: Сиротов, 63 (1:0). Панюков, 90+2 (2:0).
«Кубань» (Краснодар) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 0:0
«Факел» (Воронеж) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:0 (1:0). Гол: Мичуренков, 38 — с пенальти.
«Балтика» (Калининград) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:1 (1:0). Голы: Себаи, 43 (1:0). Скопинцев, 69 (2:0). Бабырь, 71 (2:1). Удаление: Себаи (Б), 59.

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