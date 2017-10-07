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20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Факел» выиграл у «Крыльев Советов», «Балтика» победила «Волгарь»

«Факел» выиграл у «Крыльев Советов» в матче 17-го тура Футбольной национальной лиги.

Встреча проходила в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 38-й минуте с пенальти забил Дмитрий Мичуренков.

В другом матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» победила «Волгарь». Встреча проходила в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Сенин Себай и Дмитрий Скопинцев, у гостей — Алексей Бабырь.

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