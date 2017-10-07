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«Зенит-2» победил «Томь», «Кубань» сыграла вничью с «Лучом-Энергией»
«Зенит-2» одержал победу над «Томью» в матче 17-го тура Футбольной национальной лиги.
«Зенит-2» одержал победу над «Томью» в матче 17-го тура Футбольной национальной лиги.
Встреча прошла в
В середине второй половины игры полузащитник Владислав Сиротов вывел
В параллельном матче 17-го тура ФНЛ «Кубань» на своём поле в Краснодаре сыграла вничью с «Лучом-Энергией» — 0:0.