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18:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шинник» одержал волевую победу над «Спартаком-2» в ФНЛ

«Спартак-2» уступил «Шиннику» в матче 17-го тура Футбольной национальной лиги.

Встреча проходила в Москве на территории Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 37-й минуте нападающий «Спартака-2» Идриза Самбу вывел хозяев вперед. На исходе первого тайма форвард гостей Эльдар Низамутдинов провел ответный мяч. На 83-й минуте отличился полузащитник Сергей Крамаренко.

«Спартак-2», набрав 26 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник», который набрал 29 баллов, находится на шестой строчке.

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