Ирхин против Аленичева, Точилин и Талалаев спорят за место в четверке

РАСКОЛДУЮТ ЛИ «ХИМКИ» КРАСНОЯРСКИЙ МАНЕЖ?

Признанный лучшим тренером сентября Дмитрий Аленичев успокоил болельщиков после ничьей в Томске, сообщив, что серьезной травмы у лучшего снайпера ФНЛ Андрея Козлова нет. Но даже если не забивавший в последних турах снайпер не сыграет в субботу, у «Енисея» достаточно большая по меркам лиги обойма, позволяющая найти голеадору достойную замену. Благо, с командной игрой у красноярцев все в полном порядке. А вот ближайший соперник не может не вызывать опасения. Многие, наверное, уже не помнят, что возвращение Александра Ирхина на пост главного тренера «Химок» началось с 2:5 в Оренбурге. Однако опытный специалист оперативно привел команду в порядок, и она уже отодвинулась от зоны вылета. Впрочем, главное даже не это, а умение преподносить неприятные сюрпризы сильным соперникам. Три последних матча химчане провели против «Спартака-2», «Тамбова» и «Балтики». Убийственный график для их недавнего состояния, но в копилку удалось положить семь очков. Так почему бы подмосковной команде не пополнить свой баланс в красноярском манеже, где «Енисей» в этом сезоне выиграл все шесть своих матчей с общим счетом 13:2?

КАК КОМАНДА ПОЗДРАВИТ ТАЛАЛАЕВА?

«Тамбов» и питерское «Динамо» в прошлом туре синхронно оступились. Бело-голубые оказались не готовы к активной игре «Оренбурга», а команда Андрея Талалаева пропустила на последней минуте решающий мяч от выбирающегося из кризиса «Шинника», что стоило ей места в лидирующем квартете. Новые потери очков грозят командам ухудшением их положения и уже ставят под вопрос пребывание на третьей строчке подопечных Александра Точилина. Соответственно настрой у соперников в, пожалуй, центральном матче тура, должен быть впечатляющим.

Вопрос в том, чьи козыри окажутся сильнее. У «Тамбова, кроме собственно поставленной игры, есть родные стены, которые словно удваивают силу хозяев. С учетом прошлого сезона на родной арене они выиграли 11 матчей подряд. Плюс, отпраздновали кубковую победу над «Арсеналом». А теперь футболисты захотят поздравить отметившего в четверг 45-летие Талалаева. «Динамо» же, в отличие от своего соперника, умеет играть на выезде. Команда уступила только в Самаре, тогда как в остальных пяти гостевых матчей у нее четыре победы и ничья. К тому же постепенно возвращаются в строй травмированные, и на днях к тренировкам приступил голкипер Егор Генералов.

МАМТОВ ПРОТИВ БЫВШИХ ОДНОКЛУБНИКОВ

Известно, что занять определенное место в таблице сложнее, чем удержаться на нем. Сейчас с этим столкнется наконец-то поднявшийся на четвертую позицию и рвущийся в премьер-лигу «Оренбург». Да, «Тамбов» команда Владимира Федотова опережает лишь по дополнительным показателям, однако прямые конкуренты встречаются между собой, и при определенных раскладах оренбуржцы могут еще и сместить с третьей строчки «Динамо». Ничья питерцев и тамбовцев — вообще мечта для «Оренбурга», хотя, надеясь на это, как и в известной поговорке, команде следует еще и самой не плошать. Между тем «Тюмень» с приходом на пост главного тренера Владимира Маминова почти выбралась из зоны вылета, провела ряд неплохих матчей, а Альберт Богатырев — не последний в списке лучших снайперов ФНЛ. Хватит ли у гостей сил на «Оренбург» и нейтрализацию забивающего победные мячи два тура подряд Дениса Поповича? Задачу гостям осложнят два фактора. Во-первых, отъезд основного голкипера Игоря Обухова, Павла Шакуро и Павла Маслова в молодежную и юношескую сборную, а также травмы Задима Макоева и Никиты Теленкова. Во-вторых, ожидаемый выход на поле Хасана Мамтова. Почему бы ему не отрыть лицевой счет в игре с командой, в составе которой он в прошлом сезоне наколотил 23 мяча?

ТИХОНОВ В ГОСТЯХ У АУТСАЙДЕРА

Нельзя сказать, что поездка в Воронеж обещает кому-то легкую прогулку, но в этом сезоне «Факел» не тот, что прежде. Павел Гусев, конечно, пытается выжать максимум из имеющихся скромных возможностей, и порой это позволяет добиться результата. Например, сенсационно добыть три очка в Калининграде, или отыграться со счета 0:2 в Краснодаре, однако воронежские ресурсы не безграничны. Как результат — последнее место, куда команда опустилась, не сумев удержать минимальное преимущество в сражении с соседом по таблице «Олимпийцем». Роковым для воронежцев стало удаление пропускающего субботний матч защитника Сергея Шумейко. Плюс, индивидуально работали на последних тренировках имеющие медицинские проблемы Ника Чхапелия и Наим Шарифи. По логике «Крылья Советов», у которых потихоньку начинает тренироваться Дмитрий Ятченко, в такой ситуации обязаны набирать три очка. Главное для волжан — избежать недооценки способного удивлять «Факела».

ЧЕРЕВЧЕНКО ПРОТИВ ГАЗЗАЕВА