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16:58 (мск), источник: АиФ Калининград

«Балтика» обещает скидки на билеты для болельщиков из муниципалитетов

Руководство футбольного клуба «Балтика» обещает скидки на билеты для болельщиков из муниципалитетов.

Источник: Аргументы и факты

«Мы приглашаем посетить домашние игры команды в первенстве России болельщиков из муниципальных образований Калининградской области. Для организованных групп любителей футбола (не менее 50-ти человек) будет предусмотрена скидка на приобретение входных билетов», — говорится в сообщении клуба.

Обещают, что эта акция продлится, как минимум, до окончания сезона-2017/2018 годов. Уже поступили предварительные заявки на участие от болельщиков Советска, Зеленоградска и Гусева.

Ближайшая домашняя игра «Балтики» состоится в субботу, 7 октября.

Заявки присылайте на электронную почту: press@fc-baltika.ru.

Справки по телефону: 89062−103−190.

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