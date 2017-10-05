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5 октября 2017, 12:09 | Футбол: Первый дивизион | ИА REGNUM

Аленичев назван лучшим тренером ФНЛ в сентябре

В сентябре команда под руководством Аленичева одержала четыре победы и два раза сыграла вничью.

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев признан лучшим тренером сентября в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«Лучшим тренером сентября и по версии Футбольной Национальной Лиги, и по версии болельщиков, голосовавших на сайте, стал наставник “Енисея” Дмитрий Аленичев», — говорится в сообщении.

«Енисей» под руководством Аленичева ни разу не проиграл в сентябре. Команда одержала четыре победы и два раза сыграла вничью, при этом завершив месяц единоличным лидером турнира.

В голосовании, проходившем на сайте лиги за Аленичева высказались 44,8% болельщиков. Второе место занял главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов — 22,5%. Замкнул тройку наставник «Оренбурга» Владимир Федотов — 16,3%.

Напомним, Дмитрий Аленичев возглавил «Енисей» летом 2017 года. До этого он работал в московском «Спартаке» и тульском «Арсенале».
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