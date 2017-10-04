Ефремов: ФНЛ даже не обсуждала вопрос введения видеоповторов

Правление РФПЛ в среду обратилось к РФС с предложением поддержать идею введения видеоповторов в чемпионате страны.

«Пока мы этот вопрос не рассматривали. Отношение к видеоповторам высказывают разные люди. Мне кажется, что это правильнее обсуждать, когда эксперимент, который проводит международная федерация, примет какие-то рамки, будут требования. Сейчас и у специалистов нашей страны возникают не то чтобы вопросы, а ждут выработки критериев. Ясно, что это является явлением времени, и, скорее всего, необходимо. А что касается ФНЛ, повторюсь, мы этот вопрос даже не обсуждали», — сказал Ефремов по телефону.