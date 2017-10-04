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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/31220338/
4 октября 2017, 17:25 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Ефремов: ФНЛ даже не обсуждала вопрос введения видеоповторов

Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) еще не рассматривало возможность введения видеоповторов, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФНЛ Игорь Ефремов.

Правление РФПЛ в среду обратилось к РФС с предложением поддержать идею введения видеоповторов в чемпионате страны.

«Пока мы этот вопрос не рассматривали. Отношение к видеоповторам высказывают разные люди. Мне кажется, что это правильнее обсуждать, когда эксперимент, который проводит международная федерация, примет какие-то рамки, будут требования. Сейчас и у специалистов нашей страны возникают не то чтобы вопросы, а ждут выработки критериев. Ясно, что это является явлением времени, и, скорее всего, необходимо. А что касается ФНЛ, повторюсь, мы этот вопрос даже не обсуждали», — сказал Ефремов по телефону.
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