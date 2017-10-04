Ефремов: ФНЛ даже не обсуждала вопрос введения видеоповторов
Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) еще не рассматривало возможность введения видеоповторов, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФНЛ Игорь Ефремов.
Правление РФПЛ в среду обратилось к РФС с предложением поддержать идею введения видеоповторов в чемпионате страны.
«Пока мы этот вопрос не рассматривали. Отношение к видеоповторам высказывают разные люди. Мне кажется, что это правильнее обсуждать, когда эксперимент, который проводит международная федерация, примет
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