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4 октября 2017, 8:54 | Футбол: Первый дивизион | Сибирское агентство новостей - Красноярск

ФК «Енисей» иронично ответил на обвинения в договорных матчах

Клуб «оштрафовал» Михаила Комкова за «лишний» гол.

Официальный твиттер футбольного «Енисея» иронично ответил на обвинения в организации договорных матчей. Клуб пообещал забивать максимум три мяча в ворота соперников.

«Даем слово больше трех не забивать! За четвертый гол “Лучу” Михаил Комков получил штраф», — сообщил твиттер клуба.

О возможном проведении «Енисеем» договорного матча с «Лучом-Энергией» сообщил «Чемпионат» со ссылкой на европейскую букмекерскую организацию Federbet. Аналитики обратили внимание на слишком большое количество ставок на игру. При этом практически все ставки сделаны на то, что в матче будет забито больше трех мячей.

Встреча «Енисея» и «Луча-Энергии» прошла 10 сентября в Красноярске и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Голы забили Андрей Козлов, Константин Гарбуз, Артур Саркисов и Михаил Комков (с пенальти).
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