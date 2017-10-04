ФК «Енисей» иронично ответил на обвинения в договорных матчах

Официальный твиттер футбольного «Енисея» иронично ответил на обвинения в организации договорных матчей. Клуб пообещал забивать максимум три мяча в ворота соперников.

«Даем слово больше трех не забивать! За четвертый гол “Лучу” Михаил Комков получил штраф», — сообщил твиттер клуба.

О возможном проведении «Енисеем» договорного матча с «Лучом-Энергией» сообщил «Чемпионат» со ссылкой на европейскую букмекерскую организацию Federbet. Аналитики обратили внимание на слишком большое количество ставок на игру. При этом практически все ставки сделаны на то, что в матче будет забито больше трех мячей.

Встреча «Енисея» и «Луча-Энергии» прошла 10 сентября в Красноярске и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Голы забили Андрей Козлов, Константин Гарбуз, Артур Саркисов и Михаил Комков (с пенальти).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Даём слово больше трёх не забивать! За четвёртый гол "Лучу" Михаил Комков получил штраф. <a href="https://t.co/JhxIZg0qAU">pic.twitter.com/JhxIZg0qAU</a></p>— ФК «Енисей» (@FCEnisey) <a href="https://twitter.com/FCEnisey/status/915437545919565824?ref_src=twsrc%5Etfw">4 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>