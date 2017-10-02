«Енисей» предложил «Барселоне» сменить чемпионат Испании на 2-й российский дивизион

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В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого было «заморожено» Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших.

Незадолго до проведения референдума министр спорта Каталонии Жерар Фигерас заявил, что после голосования такие футбольные клубы, как «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона», сами решат, в каком из европейских чемпионатов им выступать.

«Узнали, что “Барселона” может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ! Специальное предложение для ФК “Барселона”: стартовые 15 очков, Андрей Козлов в аренду на 5 матчей, гибкий лимит на легионеров, Дениз Айтекин (арбитр — ред.) на 3 матча, допуск зрителей на все матчи, 5 карточек на пробитие пенальти», — говорится в сообщении «Енисея» с хэштегом #вФНЛништяк.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Узнали, что "Барселона" может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ!<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%A4%D0%9D%D0%9B%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D1%8F%D0%BA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#вФНЛништяк</a> <a href="https://t.co/daWClimswb">pic.twitter.com/daWClimswb</a></p>— ФК «Енисей» (@FCEnisey) <a href="https://twitter.com/FCEnisey/status/914827902595862532?ref_src=twsrc%5Etfw">2 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>