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2 октября 2017, 17:28 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Енисей» предложил «Барселоне» сменить чемпионат Испании на 2-й российский дивизион

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Красноярский футбольный клуб «Енисей» разместил на своей странице в Twitter шуточный пост, в котором предложил испанской «Барселоне» перейти в первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и пообещал «сине-гранатовым» гибкий лимит на легионеров.

МОСКВА 2 <span class=error>окт</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Красноярский футбольный клуб Енисей разместил на своей странице в Twitter шуточный пост в котором предложил испанской Барселоне перейти в первенство Футбольной национальной лиги (<span class=error>ФНЛ</span>) и пообещал сине-гранатовым гибкий лимит на легионеров. Увеличить
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В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого было «заморожено» Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших.

Незадолго до проведения референдума министр спорта Каталонии Жерар Фигерас заявил, что после голосования такие футбольные клубы, как «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона», сами решат, в каком из европейских чемпионатов им выступать.

«Узнали, что “Барселона” может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ! Специальное предложение для ФК “Барселона”: стартовые 15 очков, Андрей Козлов в аренду на 5 матчей, гибкий лимит на легионеров, Дениз Айтекин (арбитр — ред.) на 3 матча, допуск зрителей на все матчи, 5 карточек на пробитие пенальти», — говорится в сообщении «Енисея» с хэштегом #вФНЛништяк.

В день референдума «Барселона» дома со счетом 3:0 переиграла «Лас-Пальмас» в матче чемпионата Испании, который из-за обстановки в Каталонии проходил без зрителей.

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