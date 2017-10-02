Нижегородский ФК «Олимпиец» обыграл воронежский «Факел» со счетом 2:1
Как сообщается на сайте клуба, в 16 туре ФНЛ нижегородский клуб одержал долгожданную победу, совершив эффектный камбэк в матче с воронежским «Факелом».
Игра состоялась 30 сентября в Дзержинске.
Судьи: П. Шадыханов (Москва), Я. Клепцов, В. Петросян (оба — Ростов-на-Дону).
«Олимпиец»: Анисимов, Морозов, Хрипков, К. Маляров, Ламбарский (Ладо, 88), Щербак (Беляков, 46), Фомин, Фролов (Нежелев, 56), Горбунов (Абрамов, 81), Аюпов, Сорочкин.
«Факел»: Федоров, Осипенко, Хайманов, Шумейко, Ушаков, Мануковский (Каюмов, 86), Садов, Мустафин, Молодцов, Мичуренков (Шарифи, 74), Сердюк (Верулидзе, 77).
Голы: 0:1 — Мичуренков (45), 1:1 — Горбунов (70), 2:1 — Беляков (73).
Предупреждены: Хрипков (66), Нежелев (90+1) — Мустафин (28), Шумейко (34), Садов (66), Шарифи (90+1).
На 49 минуте удален Шумейко («Факел») — 2 желтая карточка (неспортивное поведение).
Статистика матча. Удары по воротам — 15:4. Удары в створ ворот — 5 (1 перекладина):1. Угловые — 6:0. Голевые моменты — 4:1.
Напомним, что игрок нижегородского «Олимпийца» Даниил Фомин включен в состав молодежной сборной России по футболу.
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