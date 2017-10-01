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1 октября 2017, 13:53 | Футбол: Первый дивизион | Клопс.ru

«Балтика» проиграла «Химкам» на выезде в Подмосковье

В субботу, 30 сентября, калининградская «Балтика» в матче 16-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0 проиграла подмосковным «Химкам». Об этом сообщается на странице футбольной национальной лиги в «ВКонтакте».

Но осталась на пятом месте в турнирной таблице. Увеличить
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Первая половина матча закончилась ничьей, на перерыв команды ушли со счётом 0:0. Во втором тайме на 49-й минуте вперед вырвались «Химки». Автор единственного гола Александр Радченко.

С начала сезона это уже четвертое поражение калининградского клуба. Однако «Балтика» все равно сохраняет пятую позицию в турнирной таблице.
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Новости Первого дивизиона

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