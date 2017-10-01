Футбольный «Енисей» продлил беспроигрышную серию до 13 матчей

Футболисты «Енисея» сыграли вничью с «Томью» в рамках 16 тура первенства ФНЛ. Матч прошел 30 сентября на стадионе «Труд» в Томске.

Счет открыли красноярцы — на 35-й минуте красивый удар получился у Алексея Исаева. «Томь» отыгралась во втором тайме — на 69-й минуте отличился Александр Соболев. Больше голов в этом матче забито не было — финальный свисток зафиксировал ничью со счетом 1:1.

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев назвал игру «настоящим сибирским дерби». По словам специалиста, его команда рассчитывала на тяжелый выезд в Томск.

«В первом тайме, считаю, владели преимуществом, забили гол красивый. Во второй половине игры инициативу перехватила “Томь”. Вполне закономерно, что они отыгрались. Если вспоминать по горячим следам, то могли закрывать игру еще в первом тайме, но не хватило эффективности в завершающей стадии атак. Мы изначально рассчитывали на тяжелейший матч, понимая трудное положение “Томи”. Хочу поздравить Томск с хорошей игрой, высокой самоотдачей», — сказал Аленичев после матча.

В Томск из Красноярска приехали более 100 болельщиков «Енисея», которые активно поддерживали свою команду на специальном секторе. Массированный выезд фанатов впечатлил Аленичева.

«Сегодня было более сотни человек — два автобуса, плюс некоторые сами добирались. Ребята их должны были отблагодарить игрой, самоотдачей, о чем я их просил на установке. Увидев столько людей на гостевом секторе, я сам был впечатлен. Зная, какие здесь дороги, расстояния — дорогого стоит приехать из Красноярска в Томск. Хочется поблагодарить болельщиков от лица команды за поддержку!», — сказал наставник «Енисея».

Сыграв вничью в Томске, красноярская команда продлила свою беспроигрышную серию в ФНЛ до 11 матчей. В последний раз «красно-синие» проигрывали «Тамбову» еще в конце июля (0:5). С учетом Кубка России «Енисей» не проигрывает уже 13 матчей кряду.

Следующий матч красноярской команды пройдет 7 октября на поле «Футбол-Арены Енисей». В гости к подопечным Аленичева приедет ФК «Химки».