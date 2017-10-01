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КОЗЛОВА УНЕСЛИ С ПОЛЯ НА НОСИЛКАХ

Поддержать «Енисей» в Томск приехало 130 фанатов и один «лев» — талисман команды. Впрочем, «животное» не сразу попало на стадион. В течение 10 минут полиция прощупывала и досматривала царя зверей.

Что касается самой игры, то гости открыли счет в первом тайме. Гол получился и красивым, и в то же время довольно легким для подопечных Дмитрия Аленичева. Сердеров пролетел по своему правому флангу и сделал заброс в центр штрафной, где никто не помешал Исаеву с левой ноги пробить в левый от себя верхний угол. Хозяева отыгрались уже после перерыва. Сработала замена Валерия Петракова. Вышедший Соболев из убойной позиции не промахнулся.

Лучший бомбардир первенства Козлов ушел с поля без гола. Точнее не ушел — на 77-й минуте его унесли на носилках.

— Боевая ничья, настоящее сибирское дерби, — подчеркнул после игры Аленичев. — В первом тайме, считаю, владели преимуществом, забили красивый гол. Если вспоминать по горячим следам, то могли закрывать игру еще до перерыва, но не хватило эффективности в завершающей стадии атак. После удачного старта во втором тайме мы почему-то отошли от своей игры, стали часто ошибаться, что позволило сопернику завладеть преимуществом, которое воплотилось в гол. Что с Козловым? Защемился нерв в пояснице, думаю, что там ничего серьезного.

ШЕДЕВР КОРНИЛЕНКО

«Крылья» с первых минут постарались прибрать инициативу к рукам, но пропустили разящую контратаку от «Зенита-2» уже на 11-й минуте. Андреев великолепной передачей разрезал оборону хозяев, Панюков пробросил мяч мимо голкипера и упал. Арбитр посчитал, что не без помощи Конюхова, и указал на «точку». Однако Панюков переиграть вратаря не смог. Чуть позже Конюхов совершил еще одно спасение, вытащив мяч из угла. «Крылья» давили, а «Зенит-2» убегал в контратаки и создавал моменты — крестовина сыграла за волжан на 26-й минуте.

Недовольные болельщики начали было призывать Тихонова внести коррективы: «Андрей, что творится! Разберись», — неслось с трибун. И буквально через несколько секунд сумасшедший гол забил ветеран Корниленко — боковыми «ножницами» в «девятку»! Это уже седьмой мяч белоруса в сезоне. После этого питерцы откровенно «поплыли», а хозяева еще до перерыва могли и удвоить и даже утроить свое преимущество.

Второй тайм прошел под диктовку хозяев. Голов они не забили, но уверенно довели дело до победы. Отставание от «Енисея» составляет теперь одно очко.

— В начале матча в наших действиях присутствовала вальяжность, — констатировал после игры Андрей Тихонов. — Хотя мы ребят настраивали. Потом мы поменяли схему, и с 15-й минуты наша игра смотрелась иначе. Что касается пенальти, то все мы благодарны Евгению Конюхову. Далее матч проходил под нашим контролем. Мы не дали сопернику создать что-то опасное.

НА МЕСТЕ ЗРИТЕЛЕЙ ТАЛАЛАЕВ УШЕЛ БЫ ЕЩЕ В ПЕРЕРЫВЕ

Игра в поселке Караваево, где «Шинник» принимал «Тамбов, получилась малособытийной, практически без моментов. Гости смотрелись агрессивнее, но опаснее атаковали ярославцы. На 7-й минуте Смирнов вытащил мяч из «девятки» после дальнего удара Самойлова. А уже в концовке Низамутдинов едва не выцелил в угол ворот подопечных Андрея Талалаева.

Когда казалось, что встреча так и завершится нулевой ничьей, все тот же 36-летний форвард хозяев на 90-й минуте, получив пас со своей половины поля и воспользовавшись ошибкой защитника, перекинул голкипера «Тамбова» — 1:0.

— Хотели выиграть. Все замены, кроме одной вынужденной, делали на усиление атаки, — сказал на пресс-конференции Андрей Талалаев. — Уже погорели на этом в Курске. Наступили на те же грабли еще раз… Поблагодарил ребят за самоотдачу. Но футбол мне не понравился. На месте зрителей я бы ушел после первого тайма.

«БАЛТИКА» НЕ СМОГЛА ЗАЛЕЗТЬ В ЗОНУ «СТЫКОВ»

«Балтика» не смогла воспользоваться осечкой «Тамбова» и выйти на четвертое место. Команда Игоря Черевченко уступила на выезде «Химкам» — 0:1. Великан Радченко в начале второго тайма продавил не только защитника, но и вратаря гостей.

Красно-черные, резво начавшие сезон, а потом резко сбавившие обороты, похоже, вновь оживают. Во всяком случае, беспроигрышная серия подмосковного коллектива достигла трех матчей.

— Нужно отдать должное бойцовским качествам «Химок». Мне не понравилась наша средняя линия. Медленно играли, соперник успевал перестраиваться, — сказал главный тренер гостей Игорь Черевченко.

«ОРЕНБУРГ» ПОБЕДИЛ В ПИТЕРЕ

Питерское «Динамо» оказалось не готово к агрессивным действиям «Оренбурга» с первых же минут домашней встречи. Ставка гостей на прессинг сыграла уже на 7-й минуте. Гол, правда, получился немного курьезным. Попович подал угловой, мяч в штрафной отскочил от земли и залетел в ворота.

Во втором тайме питерцы перешли на игру в два нападающих, но дивидендов из этого не извлекли. Более того, в концовке «Оренбург» был даже ближе ко второму голу. Победа позволила экс-«Газовику» сравняться по очкам с «Тамбовом», а по дополнительным показателям опередить подопечных Талалаева. «Динамо» по-прежнему третье.

РОССИЯ. ФНЛ — 2017/2018

16-й тур

«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Ротор-Волгоград» (Волгоград) — 1:1 (0:1)

Голы: Вотинов, 10 (0:1). Носов, 50 (1:1).

«Томь» (Томск) — «Енисей» (Красноярск) — 1:1 (0:1)

Голы: Исаев, 35 (0:1). Соболев, 69 (1:1).

«Крылья Советов» (Самара) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 1:0 (1:0)

Гол: Корниленко, 30 (1:0).

Нереализованный пенальти: Панюков (Зенит-2), 12 (вратарь)

«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Факел» (Воронеж) — 2:1 (0:1)

Голы: Мичуренков, 45 (0:1). Горбунов, 70 (1:1). Беляков, 73 (2:1).

«Шинник» (Ярославль) — «Тамбов» (Тамбов) — 1:0 (0:0)

Гол: Низамутдинов, 90 (1:0).

«Тюмень» (Тюмень) — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:0

«Химки» (Химки) — «Балтика» (Калининград) — 1:0 (0:0)

Гол: Радченко, 49 (1:0).

«Волгарь» (Астрахань) — «Спартак-2» (Москва) — 1:3 (1:1)

Голы: Кабутов, 13 — с пенальти (1:0). Нимели, 39 (1:1). Руденко, 50 (1:2). Пантелеев, 71 (1:3).

«Авангард К» (Курск) — «Кубань» (Краснодар) — 0:1 (0:0)

Гол: Гай, 74 (0:1).

«Динамо СПб» (Санкт-Петербург) — «Оренбург» (Оренбург) — 0:1 (0:1)

Гол: Попович, 8 (0:1).