Чудо-гол Корниленко — и «Крылья» в шаге от «Енисея»
Травма Козлова, нереализованный Панюковым пенальти, гол «ножницами» Корниленко, поражения «Тамбова» и «Динамо» — в обзоре 16-го тура ФНЛ.
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КОЗЛОВА УНЕСЛИ С ПОЛЯ НА НОСИЛКАХ
Поддержать «Енисей» в Томск приехало 130 фанатов и один «лев» — талисман команды. Впрочем, «животное» не сразу попало на стадион. В течение 10 минут полиция прощупывала и досматривала царя зверей.
Что касается самой игры, то гости открыли счет в первом тайме. Гол получился и красивым, и в то же время довольно легким для подопечных Дмитрия Аленичева. Сердеров пролетел по своему правому флангу и сделал заброс в центр штрафной, где никто не помешал Исаеву с левой ноги пробить в левый от себя верхний угол. Хозяева отыгрались уже после перерыва. Сработала замена Валерия Петракова. Вышедший Соболев из убойной позиции не промахнулся.
Лучший бомбардир первенства Козлов ушел с поля без гола. Точнее не ушел — на 77-й минуте его унесли на носилках.
— Боевая ничья, настоящее сибирское дерби, — подчеркнул после игры Аленичев. — В первом тайме, считаю, владели преимуществом, забили красивый гол. Если вспоминать по горячим следам, то могли закрывать игру еще до перерыва, но не хватило эффективности в завершающей стадии атак. После удачного старта во втором тайме мы
ШЕДЕВР КОРНИЛЕНКО
«Крылья» с первых минут постарались прибрать инициативу к рукам, но пропустили разящую контратаку от «Зенита-2» уже на 11-й минуте. Андреев великолепной передачей разрезал оборону хозяев, Панюков пробросил мяч мимо голкипера и упал. Арбитр посчитал, что не без помощи Конюхова, и указал на «точку». Однако Панюков переиграть вратаря не смог. Чуть позже Конюхов совершил еще одно спасение, вытащив мяч из угла. «Крылья» давили, а «Зенит-2» убегал в контратаки и создавал моменты — крестовина сыграла за волжан на 26-й минуте.
Недовольные болельщики начали было призывать Тихонова внести коррективы: «Андрей, что творится! Разберись», — неслось с трибун. И буквально через несколько секунд сумасшедший гол забил ветеран Корниленко — боковыми «ножницами» в «девятку»! Это уже седьмой мяч белоруса в сезоне. После этого питерцы откровенно «поплыли», а хозяева еще до перерыва могли и удвоить и даже утроить свое преимущество.
Второй тайм прошел под диктовку хозяев. Голов они не забили, но уверенно довели дело до победы. Отставание от «Енисея» составляет теперь одно очко.
— В начале матча в наших действиях присутствовала вальяжность, — констатировал после игры Андрей Тихонов. — Хотя мы ребят настраивали. Потом мы поменяли схему, и с 15-й минуты наша игра смотрелась иначе. Что касается пенальти, то все мы благодарны Евгению Конюхову. Далее матч проходил под нашим контролем. Мы не дали сопернику создать
НА МЕСТЕ ЗРИТЕЛЕЙ ТАЛАЛАЕВ УШЕЛ БЫ ЕЩЕ В ПЕРЕРЫВЕ
Игра в поселке Караваево, где «Шинник» принимал «Тамбов, получилась малособытийной, практически без моментов. Гости смотрелись агрессивнее, но опаснее атаковали ярославцы. На 7-й минуте Смирнов вытащил мяч из «девятки» после дальнего удара Самойлова. А уже в концовке Низамутдинов едва не выцелил в угол ворот подопечных Андрея Талалаева.
Когда казалось, что встреча так и завершится нулевой ничьей, все тот же 36-летний форвард хозяев на 90-й минуте, получив пас со своей половины поля и воспользовавшись ошибкой защитника, перекинул голкипера «Тамбова» — 1:0.
— Хотели выиграть. Все замены, кроме одной вынужденной, делали на усиление атаки, — сказал на
«БАЛТИКА» НЕ СМОГЛА ЗАЛЕЗТЬ В ЗОНУ «СТЫКОВ»
«Балтика» не смогла воспользоваться осечкой «Тамбова» и выйти на четвертое место. Команда Игоря Черевченко уступила на выезде «Химкам» — 0:1. Великан Радченко в начале второго тайма продавил не только защитника, но и вратаря гостей.
— Нужно отдать должное бойцовским качествам «Химок». Мне не понравилась наша средняя линия. Медленно играли, соперник успевал перестраиваться, — сказал главный тренер гостей Игорь Черевченко.
«ОРЕНБУРГ» ПОБЕДИЛ В ПИТЕРЕ
Питерское «Динамо» оказалось не готово к агрессивным действиям «Оренбурга» с первых же минут домашней встречи. Ставка гостей на прессинг сыграла уже на 7-й минуте. Гол, правда, получился немного курьезным. Попович подал угловой, мяч в штрафной отскочил от земли и залетел в ворота.
Во втором тайме питерцы перешли на игру в два нападающих, но дивидендов из этого не извлекли. Более того, в концовке «Оренбург» был даже ближе ко второму голу. Победа позволила экс-«Газовику» сравняться по очкам с «Тамбовом», а по дополнительным показателям опередить подопечных Талалаева. «Динамо»
РОССИЯ. ФНЛ — 2017/2018
16-й тур
«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Ротор-Волгоград» (Волгоград) — 1:1 (0:1)
Голы: Вотинов, 10 (0:1). Носов, 50 (1:1).
«Томь» (Томск) — «Енисей» (Красноярск) — 1:1 (0:1)
Голы: Исаев, 35 (0:1). Соболев, 69 (1:1).
«Крылья Советов» (Самара) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 1:0 (1:0)
Гол: Корниленко, 30 (1:0).
Нереализованный пенальти: Панюков (Зенит-2), 12 (вратарь)
«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Факел» (Воронеж) — 2:1 (0:1)
Голы: Мичуренков, 45 (0:1). Горбунов, 70 (1:1). Беляков, 73 (2:1).
«Шинник» (Ярославль) — «Тамбов» (Тамбов) — 1:0 (0:0)
Гол: Низамутдинов, 90 (1:0).
«Тюмень» (Тюмень) — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:0
«Химки» (Химки) — «Балтика» (Калининград) — 1:0 (0:0)
Гол: Радченко, 49 (1:0).
«Волгарь» (Астрахань) — «Спартак-2» (Москва) — 1:3 (1:1)
Голы: Кабутов, 13 — с пенальти (1:0). Нимели, 39 (1:1). Руденко, 50 (1:2). Пантелеев, 71 (1:3).
«Авангард К» (Курск) — «Кубань» (Краснодар) — 0:1 (0:0)
Гол: Гай, 74 (0:1).
«Динамо СПб» (Санкт-Петербург) — «Оренбург» (Оренбург) — 0:1 (0:1)
Гол: Попович, 8 (0:1).
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