«Динамо СПб» на своём поле уступило «Оренбургу»

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Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на восьмой минуте матча забил полузащитник Денис Попович.

«Оренбург» набрал 29 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Динамо СПб», имеющее в своём активе 30 баллов, располагается на третьей позиции.