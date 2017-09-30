«Динамо СПб» на своём поле уступило «Оренбургу»
«Динамо СПб» на своём поле минимально проиграло «Оренбургу» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги.
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Единственный гол на восьмой минуте матча забил полузащитник Денис Попович.
«Оренбург» набрал 29 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Динамо СПб», имеющее в своём активе 30 баллов, располагается на третьей позиции.
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