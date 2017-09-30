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30 сентября 2017, 22:08 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Динамо СПб» на своём поле уступило «Оренбургу»

«Динамо СПб» на своём поле минимально проиграло «Оренбургу» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги.

Динамо <span class=error>СПб</span> на своём поле минимально проиграло Оренбургу в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги. Увеличить
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на восьмой минуте матча забил полузащитник Денис Попович.

«Оренбург» набрал 29 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Динамо СПб», имеющее в своём активе 30 баллов, располагается на третьей позиции.

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Новости Первого дивизиона

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