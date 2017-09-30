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30 сентября 2017, 19:28 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Спартак-2» выиграл у «Волгаря», «Кубань» победила «Авангард»

«Спартак-2» выиграл у «Волгаря» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги.

Встреча проходила в Астрахани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На гол Дмитрия Кабутова с пенальти гости ответили точными ударами Силвануса Нимели, Александра Руденко и Владислава Пантелеева.

В другом матче 16-го тура Футбольной национальной лиги «Кубань» победила «Авангард». Встреча проходила в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Отличился Алексей Гай.
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