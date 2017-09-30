«Химки» минимально победили «Балтику»

Встреча прошла в Химках на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в самом начале второй половины игры забил нападающий подмосковной команды Александр Радченко.

«Химки» набрали 18 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Балтика», имеющая в активе 27 баллов, занимает пятую позицию, отставая на два очка от зоны стыковых матчей за право сыграть в РФПЛ.