Аленичев в гостях у Петракова, Побегалов vs Талалаев, Точилин vs Федотов
«СЭ» представляет пять главных интриг 16-го тура первенства ФНЛ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
УДИВИТ ЛИ ПАНЮКОВ САМАРСКУЮ ОБОРОНУ?
После поражения от «Енисея» занимающие второе место «Крылья Советов» примут «Зенит-2». Калибр соперника, конечно, принципиально иной, ведь команда Анатолия Давыдова, несмотря на занимаемую одиннадцатую строчку в таблице, всего на два очка оторвалась от зоны вылета. Тем не менее, интрига в матче имеется, ведь второй тур подряд Андрею Тихонову предстоит решать вопрос с нейтрализацией одного из лучших снайперов ФНЛ. В Красноярске, несмотря на неудовлетворительный результат, самая крепкая оборона первенства справилась с главным голеадором лиги Андреем Козловым.
На очереди — Андрей Панюков. Средняя результативность зенитовца на данный момент больше гола за игру (8 мячей в семи матчах), и не забил форвард только во Владивостоке. В последнем туре на счету Панюкова решающий удар по воротам «Олимпийца», и он явно не прочь потрепать нервы самарским защитникам. Главное, чтобы партнеры должным образом поддержали, потому что иначе с одной из лучших команд турнира даже в отсутствие залечивающего травму Дмитрия Ятченко питерцам не справиться.
ОТПРАВИТ ЛИ «ЕНИСЕЙ» ТОМИЧЕЙ В ЗОНУ ВЫЛЕТА?
«Енисей» едет в Томск в ранге единоличного лидера и в роли безусловного фаворита. Да, на осознании собственного статуса совсем недавно в гостях у «Томи» обжегся в кубковом турнире «Краснодар», но на длинной дистанции своя специфика. В первенстве возможности сибиряков отлично знают, и удивить оппонентов, как случилось во время сенсационной победы в Самаре, им гораздо сложнее. Здесь у Валерия Петракова дела идут не лучшим образом, и после поражения в Калининграде «Томь» лишь по дополнительным показателям опережает находящуюся в зоне вылета «Тюмень». Да и занимающий предпоследнюю строчку «Факел» позади лишь на один балл.
При таких вводных команда Дмитрия Аленичева обязана обыгрывать не знающего побед уже восемь туров и рискующего рухнуть еще ниже соперника. К тому же в субботу хозяева не могут рассчитывать на дисквалифицированного защитника Алексея Зуйкова. А ведь для них каждый боец на счету, тогда как «Енисей» может себе позволить солидную ротацию состава, позволяющую без потери качества обыгрывать таких соперников, как «Ахмат» и «Крылья Советов». Или «Томь» найдет, чем удивить обыгранных ею в трех последних очных встречах красноярцев? Это же «сибирское дерби».
ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ «ДИНАМО» ДИСКВАЛИФИКАЦИЕЙ АНДРЕЕВА?
Если футболисты питерского «Динамо» порой позволяют себе говорить вслух о максимальных планах, то руководство клуба и Александр Точилин подобных заявлений избегают. Напротив, стараются всякий раз подчеркивать отсутствие задачи выхода в
Пожалуй, по уровню интриги матч в
УГЛУБИТ ЛИ «ТАМБОВ» ЯРОСЛАВСКИЙ КРИЗИС?
Яркая победа «Шинника» над «Уралом» в Кубке России стала лишь лучом света в пусть и не совсем темном, но сумрачном царстве. Тем более, в том матче ярославцы на месяц потеряли хавбека Михаила Земскова, составившего в лазарете компанию Максиму Лауку. Еще недавно команда Александра Побегалова могла похвастаться серией из четырех побед, а теперь в пассиве
ГАЗЗАЕВ И ИРХИН ЭКЗАМЕНУЮТ ГУНЬКО И ЧЕРЕВЧЕНКО
Не самые простые матчи с участием «Динамо» и «Тамбова» дают шанс тем командам, которые способны как минимум приблизиться к заветной четверке, и, как максимум, ворваться в нее уже после субботнего тура. Про гостящий на берегах Невы «Оренбург» все сказано выше. Про не обозначающий свои планы и имеющий скромные, в сравнении с конкурентами, возможности «Волгарь» многого не скажешь. Юрий Газзаев, которому доверили право руководить сборной ФНЛ, после проигрыша в Тамбове сделал акцент на среднем возрасте своих подопечных, но в этом туре их ждет дуэль с еще более молодым «Спартаком-2» Дмитрия Гунько. Нестабильным, чередующим победы с поражениями и оступившимся в игре с «Химками».
Кстати, именно с подмосковной командой сыграет сегодня занимающая пятое место «Балтика». Калининградцы в прошлом туре заработали три очка благодаря волевой победе над «Томью», а теперь получат усиление в лице отбывших дисквалификации Сенина Сибаи, Арсения Логашова и Виктора Свежова. «Химки», напротив,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter