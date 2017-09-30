Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/31175624/
30 сентября 2017, 0:33 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Аленичев в гостях у Петракова, Побегалов vs Талалаев, Точилин vs Федотов

«СЭ» представляет пять главных интриг 16-го тура первенства ФНЛ.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ (слева) и Егор ТИТОВ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

УДИВИТ ЛИ ПАНЮКОВ САМАРСКУЮ ОБОРОНУ?

После поражения от «Енисея» занимающие второе место «Крылья Советов» примут «Зенит-2». Калибр соперника, конечно, принципиально иной, ведь команда Анатолия Давыдова, несмотря на занимаемую одиннадцатую строчку в таблице, всего на два очка оторвалась от зоны вылета. Тем не менее, интрига в матче имеется, ведь второй тур подряд Андрею Тихонову предстоит решать вопрос с нейтрализацией одного из лучших снайперов ФНЛ. В Красноярске, несмотря на неудовлетворительный результат, самая крепкая оборона первенства справилась с главным голеадором лиги Андреем Козловым.

На очереди — Андрей Панюков. Средняя результативность зенитовца на данный момент больше гола за игру (8 мячей в семи матчах), и не забил форвард только во Владивостоке. В последнем туре на счету Панюкова решающий удар по воротам «Олимпийца», и он явно не прочь потрепать нервы самарским защитникам. Главное, чтобы партнеры должным образом поддержали, потому что иначе с одной из лучших команд турнира даже в отсутствие залечивающего травму Дмитрия Ятченко питерцам не справиться.

Забьет ли «Крыльям» Андрей ПАНЮКОВ (слева)?
© Твиттер ФК "Зенит-2"

ОТПРАВИТ ЛИ «ЕНИСЕЙ» ТОМИЧЕЙ В ЗОНУ ВЫЛЕТА?

«Енисей» едет в Томск в ранге единоличного лидера и в роли безусловного фаворита. Да, на осознании собственного статуса совсем недавно в гостях у «Томи» обжегся в кубковом турнире «Краснодар», но на длинной дистанции своя специфика. В первенстве возможности сибиряков отлично знают, и удивить оппонентов, как случилось во время сенсационной победы в Самаре, им гораздо сложнее. Здесь у Валерия Петракова дела идут не лучшим образом, и после поражения в Калининграде «Томь» лишь по дополнительным показателям опережает находящуюся в зоне вылета «Тюмень». Да и занимающий предпоследнюю строчку «Факел» позади лишь на один балл.

При таких вводных команда Дмитрия Аленичева обязана обыгрывать не знающего побед уже восемь туров и рискующего рухнуть еще ниже соперника. К тому же в субботу хозяева не могут рассчитывать на дисквалифицированного защитника Алексея Зуйкова. А ведь для них каждый боец на счету, тогда как «Енисей» может себе позволить солидную ротацию состава, позволяющую без потери качества обыгрывать таких соперников, как «Ахмат» и «Крылья Советов». Или «Томь» найдет, чем удивить обыгранных ею в трех последних очных встречах красноярцев? Это же «сибирское дерби».

ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ «ДИНАМО» ДИСКВАЛИФИКАЦИЕЙ АНДРЕЕВА?

Если футболисты питерского «Динамо» порой позволяют себе говорить вслух о максимальных планах, то руководство клуба и Александр Точилин подобных заявлений избегают. Напротив, стараются всякий раз подчеркивать отсутствие задачи выхода в премьер-лигу по итогам этого сезона и делают акцент на развитии инфраструктуры. То ли дело — постоянно напоминающий о своих амбициях «Оренбург»! Хотя было бы удивительно, если бы проведший достойный сезон в высшем обществе и сохранивший большинство лидеров клуб имел иную позицию.

Пожалуй, по уровню интриги матч в Санкт-Петербурге — центральный в туре. Пережив в Новосибирске испытание медными трубами после исторической победы над «Зенитом», «Динамо» получило возможность наконец-то провести полноценный тренировочный микроцикл. Это особенно актуально в связи с травмами Егора Генералова, Кирилла Костина, Олега Власова и пропустившего выезд в Новосибирск Ивана Соловьева. Хотя снова раззабивался ярко начавший сезон Артем Кулишев, тогда как оренбуржская оборона не досчитается ветерана Дмитрия Андреева. Он, кстати, в свое время забил один из решающих мячей в ворота «Динамо», которое проиграло команде Владимира Федотова все четыре матча в первом дивизионе.

УГЛУБИТ ЛИ «ТАМБОВ» ЯРОСЛАВСКИЙ КРИЗИС?

Яркая победа «Шинника» над «Уралом» в Кубке России стала лишь лучом света в пусть и не совсем темном, но сумрачном царстве. Тем более, в том матче ярославцы на месяц потеряли хавбека Михаила Земскова, составившего в лазарете компанию Максиму Лауку. Еще недавно команда Александра Побегалова могла похвастаться серией из четырех побед, а теперь в пассиве черно-синих такое же число поражений. По ходу этого турнирного отрезка проиграны оба домашних сражения соседям по таблице — «Динамо» и «Сибири», а теперь в Караваево приедет набравший ход «Тамбов». Казалось бы, фаворит тут очевиден, но не все так просто.

Во-первых, «Шинник» был и будет крепким по меркам ФНЛ коллективом, способным обыграть любого соперника. Во-вторых, безупречно играющая на своем поле команда Андрея Талалаева не так хороша в гостях. Последняя на данный момент выездная победа датируется 5 августа, когда в Санкт-Петербурге был повержен «Зенит-2». И если поражение в Самаре, да еще и после вызвавшего критику 11-метрового, воспринимается нормально, то ничьи с находящимися в нижней части таблицы «Лучом-Энергией» и «Химками» в актив «Тамбову» точно не занесешь. Соответственно, не знаешь, чего от предстоящего поединка ждать: то ли усугубления ярославского кризиса, то ли сложностей рискующих лишиться места в первой четверке гостей.

ГАЗЗАЕВ И ИРХИН ЭКЗАМЕНУЮТ ГУНЬКО И ЧЕРЕВЧЕНКО

Не самые простые матчи с участием «Динамо» и «Тамбова» дают шанс тем командам, которые способны как минимум приблизиться к заветной четверке, и, как максимум, ворваться в нее уже после субботнего тура. Про гостящий на берегах Невы «Оренбург» все сказано выше. Про не обозначающий свои планы и имеющий скромные, в сравнении с конкурентами, возможности «Волгарь» многого не скажешь. Юрий Газзаев, которому доверили право руководить сборной ФНЛ, после проигрыша в Тамбове сделал акцент на среднем возрасте своих подопечных, но в этом туре их ждет дуэль с еще более молодым «Спартаком-2» Дмитрия Гунько. Нестабильным, чередующим победы с поражениями и оступившимся в игре с «Химками».

Кстати, именно с подмосковной командой сыграет сегодня занимающая пятое место «Балтика». Калининградцы в прошлом туре заработали три очка благодаря волевой победе над «Томью», а теперь получат усиление в лице отбывших дисквалификации Сенина Сибаи, Арсения Логашова и Виктора Свежова. «Химки», напротив, из-за перебора предупреждений не досчитаются хавбека Николая Тюнина. Но это не делает их менее опасным оппонентом. Да, первый блин после вступления в должность Александра Ирхина вышел комом в виде разгрома в Оренбурге, зато последующие результаты впечатляют, так что опытному наставнику красно-черных по силам неприятно удивить Игоря Черевченко.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
26 сентября

Ливерпульский блогер оскорбил "Спартак"

"ПСЖ" устроил распродажу

Громкий скандал с российским владельцем "Монако"