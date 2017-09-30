Аленичев в гостях у Петракова, Побегалов vs Талалаев, Точилин vs Федотов

УДИВИТ ЛИ ПАНЮКОВ САМАРСКУЮ ОБОРОНУ?

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 16, 30.09.2017, 14:00 -:- Крылья Советов Зенит-2

После поражения от «Енисея» занимающие второе место «Крылья Советов» примут «Зенит-2». Калибр соперника, конечно, принципиально иной, ведь команда Анатолия Давыдова, несмотря на занимаемую одиннадцатую строчку в таблице, всего на два очка оторвалась от зоны вылета. Тем не менее, интрига в матче имеется, ведь второй тур подряд Андрею Тихонову предстоит решать вопрос с нейтрализацией одного из лучших снайперов ФНЛ. В Красноярске, несмотря на неудовлетворительный результат, самая крепкая оборона первенства справилась с главным голеадором лиги Андреем Козловым.

На очереди — Андрей Панюков. Средняя результативность зенитовца на данный момент больше гола за игру (8 мячей в семи матчах), и не забил форвард только во Владивостоке. В последнем туре на счету Панюкова решающий удар по воротам «Олимпийца», и он явно не прочь потрепать нервы самарским защитникам. Главное, чтобы партнеры должным образом поддержали, потому что иначе с одной из лучших команд турнира даже в отсутствие залечивающего травму Дмитрия Ятченко питерцам не справиться.

Забьет ли «Крыльям» Андрей ПАНЮКОВ (слева)? Твиттер ФК "Зенит-2"

ОТПРАВИТ ЛИ «ЕНИСЕЙ» ТОМИЧЕЙ В ЗОНУ ВЫЛЕТА?

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 16, 30.09.2017, 13:00 -:- Томь Енисей

«Енисей» едет в Томск в ранге единоличного лидера и в роли безусловного фаворита. Да, на осознании собственного статуса совсем недавно в гостях у «Томи» обжегся в кубковом турнире «Краснодар», но на длинной дистанции своя специфика. В первенстве возможности сибиряков отлично знают, и удивить оппонентов, как случилось во время сенсационной победы в Самаре, им гораздо сложнее. Здесь у Валерия Петракова дела идут не лучшим образом, и после поражения в Калининграде «Томь» лишь по дополнительным показателям опережает находящуюся в зоне вылета «Тюмень». Да и занимающий предпоследнюю строчку «Факел» позади лишь на один балл.

При таких вводных команда Дмитрия Аленичева обязана обыгрывать не знающего побед уже восемь туров и рискующего рухнуть еще ниже соперника. К тому же в субботу хозяева не могут рассчитывать на дисквалифицированного защитника Алексея Зуйкова. А ведь для них каждый боец на счету, тогда как «Енисей» может себе позволить солидную ротацию состава, позволяющую без потери качества обыгрывать таких соперников, как «Ахмат» и «Крылья Советов». Или «Томь» найдет, чем удивить обыгранных ею в трех последних очных встречах красноярцев? Это же «сибирское дерби».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На матч <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ТомьЕнисей</a> из Красноярска отправилось два автобуса с болельщиками «Енисея». Пошумим! <a href="https://t.co/FJdMuvMHio">pic.twitter.com/FJdMuvMHio</a></p>— ФК «Енисей» (@FCEnisey) <a href="https://twitter.com/FCEnisey/status/913810486478671873?ref_src=twsrc%5Etfw">29 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ «ДИНАМО» ДИСКВАЛИФИКАЦИЕЙ АНДРЕЕВА?

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 16, 30.09.2017, 20:00 -:- Динамо СПб Оренбург

Если футболисты питерского «Динамо» порой позволяют себе говорить вслух о максимальных планах, то руководство клуба и Александр Точилин подобных заявлений избегают. Напротив, стараются всякий раз подчеркивать отсутствие задачи выхода в премьер-лигу по итогам этого сезона и делают акцент на развитии инфраструктуры. То ли дело — постоянно напоминающий о своих амбициях «Оренбург»! Хотя было бы удивительно, если бы проведший достойный сезон в высшем обществе и сохранивший большинство лидеров клуб имел иную позицию.

Пожалуй, по уровню интриги матч в Санкт-Петербурге — центральный в туре. Пережив в Новосибирске испытание медными трубами после исторической победы над «Зенитом», «Динамо» получило возможность наконец-то провести полноценный тренировочный микроцикл. Это особенно актуально в связи с травмами Егора Генералова, Кирилла Костина, Олега Власова и пропустившего выезд в Новосибирск Ивана Соловьева. Хотя снова раззабивался ярко начавший сезон Артем Кулишев, тогда как оренбуржская оборона не досчитается ветерана Дмитрия Андреева. Он, кстати, в свое время забил один из решающих мячей в ворота «Динамо», которое проиграло команде Владимира Федотова все четыре матча в первом дивизионе.

УГЛУБИТ ЛИ «ТАМБОВ» ЯРОСЛАВСКИЙ КРИЗИС?

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 16, 30.09.2017, 15:00 -:- Шинник Тамбов

Яркая победа «Шинника» над «Уралом» в Кубке России стала лишь лучом света в пусть и не совсем темном, но сумрачном царстве. Тем более, в том матче ярославцы на месяц потеряли хавбека Михаила Земскова, составившего в лазарете компанию Максиму Лауку. Еще недавно команда Александра Побегалова могла похвастаться серией из четырех побед, а теперь в пассиве черно-синих такое же число поражений. По ходу этого турнирного отрезка проиграны оба домашних сражения соседям по таблице — «Динамо» и «Сибири», а теперь в Караваево приедет набравший ход «Тамбов». Казалось бы, фаворит тут очевиден, но не все так просто.

Во-первых, «Шинник» был и будет крепким по меркам ФНЛ коллективом, способным обыграть любого соперника. Во-вторых, безупречно играющая на своем поле команда Андрея Талалаева не так хороша в гостях. Последняя на данный момент выездная победа датируется 5 августа, когда в Санкт-Петербурге был повержен «Зенит-2». И если поражение в Самаре, да еще и после вызвавшего критику 11-метрового, воспринимается нормально, то ничьи с находящимися в нижней части таблицы «Лучом-Энергией» и «Химками» в актив «Тамбову» точно не занесешь. Соответственно, не знаешь, чего от предстоящего поединка ждать: то ли усугубления ярославского кризиса, то ли сложностей рискующих лишиться места в первой четверке гостей.

ГАЗЗАЕВ И ИРХИН ЭКЗАМЕНУЮТ ГУНЬКО И ЧЕРЕВЧЕНКО

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 16, 30.09.2017, 17:00 -:- Волгарь Спартак-2

Не самые простые матчи с участием «Динамо» и «Тамбова» дают шанс тем командам, которые способны как минимум приблизиться к заветной четверке, и, как максимум, ворваться в нее уже после субботнего тура. Про гостящий на берегах Невы «Оренбург» все сказано выше. Про не обозначающий свои планы и имеющий скромные, в сравнении с конкурентами, возможности «Волгарь» многого не скажешь. Юрий Газзаев, которому доверили право руководить сборной ФНЛ, после проигрыша в Тамбове сделал акцент на среднем возрасте своих подопечных, но в этом туре их ждет дуэль с еще более молодым «Спартаком-2» Дмитрия Гунько. Нестабильным, чередующим победы с поражениями и оступившимся в игре с «Химками».