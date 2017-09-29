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29 сентября 2017, 15:19 | Футбол: Первый дивизион | Клопс.ru

Зубр, лис и лев: «Балтика» представила три варианта клубного талисмана

Руководство калининградской «Балтики» определило финальную тройку кандидатов в клубные талисманы. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе команды.

Сейчас профессиональные художники готовят эскизы. Увеличить
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Всего во время первого отборочного этапа болельщики прислали более 50 вариантов, среди которых были даже такие экзотичные, как Нептун, барон Мюнхгаузен, Робинзон Крузо, балтийская селёдка, угорь, Ждун и др. Кроме того, читатели Клопс.Ru также предлагали ряд персонажей: кота Матроскина, Аквамена и даже сома из Преголи. Наиболее популярными персонажами в итоге стали зубр, лис и лев.

Сейчас профессиональные художники готовят эскизы, лучший из которых, по мнению футболистов, руководителей ФК «Балтика» и болельщиков, станет прототипом будущего маскота (талисмана).

Отметим, талисманом ЧМ по футболу, который пройдёт в том числе и в Калининграде, выбран волк Забивака.
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