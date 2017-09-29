Зубр, лис и лев: «Балтика» представила три варианта клубного талисмана

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Всего во время первого отборочного этапа болельщики прислали более 50 вариантов, среди которых были даже такие экзотичные, как Нептун, барон Мюнхгаузен, Робинзон Крузо, балтийская селёдка, угорь, Ждун и др. Кроме того, читатели Клопс.Ru также предлагали ряд персонажей: кота Матроскина, Аквамена и даже сома из Преголи. Наиболее популярными персонажами в итоге стали зубр, лис и лев.

Сейчас профессиональные художники готовят эскизы, лучший из которых, по мнению футболистов, руководителей ФК «Балтика» и болельщиков, станет прототипом будущего маскота (талисмана).

Отметим, талисманом ЧМ по футболу, который пройдёт в том числе и в Калининграде, выбран волк Забивака.