«Балтику» оштрафовали за то, что фанат зажёг на трибуне файер
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал калининградский клуб «Балтика» на две тысячи рублей за использование пиротехники в матче с томской «Томью». Об этом сообщается на сайте РФС.
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Инцидент произошёл в игре 15-го тура ФНЛ. При этом на поле болельщик пиротехнику не бросал. Как только мужчина зажёг файер, его сразу же увела с трибуны охрана стадиона. Тем не менее инспектор занёс этот эпизод в протокол, и ситуацию рассмотрели на дисциплинарном комитете в Москве.
«Балтика» выиграла у «Томи» со счётом 2:1, по ходу матча уступая в счёте. Кроме того, по различным причинам не сыграли сразу несколько ведущих футболистов.
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