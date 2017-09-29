Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/31167204/
29 сентября 2017, 12:07 | Футбол: Первый дивизион | Клопс.ru

«Балтику» оштрафовали за то, что фанат зажёг на трибуне файер

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал калининградский клуб «Балтика» на две тысячи рублей за использование пиротехники в матче с томской «Томью». Об этом сообщается на сайте РФС.

<span class=error>Калининградцы</span> выиграли у Томи со счётом 2:1 по ходу матча уступая в счёте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Инцидент произошёл в игре 15-го тура ФНЛ. При этом на поле болельщик пиротехнику не бросал. Как только мужчина зажёг файер, его сразу же увела с трибуны охрана стадиона. Тем не менее инспектор занёс этот эпизод в протокол, и ситуацию рассмотрели на дисциплинарном комитете в Москве.

«Балтика» выиграла у «Томи» со счётом 2:1, по ходу матча уступая в счёте. Кроме того, по различным причинам не сыграли сразу несколько ведущих футболистов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости

Семь главных вопросов о трагической аварии на трассе под Гвардейском

На Украине горит склад Минобороны, где хранится около 200 тыс. тонн боеприпасов

Болотный тупик и Пробковая Западня: калининградцы придумали названия для второй эстакады и улиц на Острове

Колесник: Расследование ДТП под Гвардейском должно идти открыто