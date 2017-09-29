«Балтику» оштрафовали за то, что фанат зажёг на трибуне файер

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Инцидент произошёл в игре 15-го тура ФНЛ. При этом на поле болельщик пиротехнику не бросал. Как только мужчина зажёг файер, его сразу же увела с трибуны охрана стадиона. Тем не менее инспектор занёс этот эпизод в протокол, и ситуацию рассмотрели на дисциплинарном комитете в Москве.

«Балтика» выиграла у «Томи» со счётом 2:1, по ходу матча уступая в счёте. Кроме того, по различным причинам не сыграли сразу несколько ведущих футболистов.