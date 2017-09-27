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27 сентября 2017, 11:49 | Футбол: Первый дивизион | Югополис

ФК «Кубань» остался без главного тренера

Николай Южанин, работавший в «Кубани» в качестве главного и старшего тренера, уходит из команды. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского футбольного клуба.

Николай Южанин покидает краснодарскую команду. Увеличить
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Южанин входил в тренерский штаб Евгения Калешина и формально являлся наставником команды, поскольку у Калешина не было необходимой тренерской лицензии. В прошлом сезоне он возглавлял команду кубанцев.

Ранее Южанин работал в ряде российских клубов, а в 2003 году вывел «Кубань» в премьер-лигу и работал с ней в элитном дивизионе в начале сезона-2004.

Сейчас он возглавил молодежную сборную Киргизии, а также вошел в штаб Александра Крестинина в национальной команде страны, сообщает «Спорт-экспресс».

В последнее время ФК «Кубань» не может похвастаться спортивными успехами. Финансовые дела у команды тоже не складываются.

Как сообщал «Югополис», в начале апреля нынешнего года вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий клуб, заявлял о том, что вопрос о предполагаемом банкротстве футбольного клуба «Кубань» не рассматривается. По его словам, у клуба «есть текущие задолженности», но руководство «Кубани» работает над этим вопросом.

Однако в середине мая стало известно о том, что Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» о банкротстве футбольного клуба «Кубань».

В конце июня нынешнего года стало известно о том, что Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел и принял к производству иск от одного из кредиторов футбольного клуба «Кубань» почти на 1,6 млн рублей в рамках рассмотрения дела о банкротстве клуба, инициированного инспекцией федеральной налоговой службы № 4.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что игроки «Кубани» грозили заблокировать начало чемпионата из-за долгов по зарплате. В начале июня стало известно, что ФК «Кубань» задолжал игрокам и кредиторам 2,5 млрд рублей. По имеющейся информации, в настоящее время руководство клуба погасило часть долгов перед игроками. Однако бывший главный тренер команды Дан Петреску 17 июля подал жалобу на футбольный клуб в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. По словам агента румынского специалиста Николая Пырнэу, клуб по-прежнему не хочет отдавать Петреску долг по зарплате.

Недавно стало известно о том, что ОАО «Новоросцемент» подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании с ФК «Кубань» задолженности в 150 млн рублей.
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