ФК «Кубань» остался без главного тренера
Николай Южанин, работавший в «Кубани» в качестве главного и старшего тренера, уходит из команды. Об этом сообщает
пресс-служба краснодарского футбольного клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Южанин входил в тренерский штаб Евгения Калешина и формально являлся наставником команды, поскольку у Калешина не было необходимой тренерской лицензии. В прошлом сезоне он возглавлял команду кубанцев.
Ранее Южанин работал в ряде российских клубов, а в 2003 году вывел «Кубань» в
Сейчас он возглавил молодежную сборную Киргизии, а также вошел в штаб Александра Крестинина в национальной команде страны, сообщает «Спорт-экспресс».
В последнее время ФК «Кубань» не может похвастаться спортивными успехами. Финансовые дела у команды тоже не складываются.
Как сообщал «Югополис», в начале апреля нынешнего года
Однако в середине мая стало известно о том, что Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» о банкротстве футбольного клуба «Кубань».
В конце июня нынешнего года стало известно о том, что Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел и принял к производству иск от одного из кредиторов футбольного клуба «Кубань» почти на 1,6 млн рублей в рамках рассмотрения дела о банкротстве клуба, инициированного инспекцией федеральной налоговой службы № 4.
Ранее «Югополис» сообщал о том, что игроки «Кубани» грозили заблокировать начало чемпионата
Недавно стало известно о том, что ОАО «Новоросцемент» подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании с ФК «Кубань» задолженности в 150 млн рублей.
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