Тренер Николай Южанин покинул футбольный клуб «Кубань»
МОСКВА, 26 сен —
Р-Спорт. Николай Южанин ушел с должности старшего тренера краснодарского футбольного клуба «Кубань», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается в сообщении, 53-летний специалист возглавил молодежную сборную Киргизии, а также вошел в тренерский штаб главной национальной команды страны, где будет помогать Александру Крестинину,
В июне стало известно, что «Кубань» приняла решение заявить на сезон в качестве главного тренера Евгения Калешина, который ранее руководил командой, но
Южанин ранее работал в новороссийском «Черноморце», «Ростове», новосибирской «Сибири».
«Кубань» после 15 туров первенства ФНЛ занимает 15-е место в турнирной таблице с 14 очками.
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