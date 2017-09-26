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26 сентября 2017, 19:00 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Тренер Николай Южанин покинул футбольный клуб «Кубань»

МОСКВА, 26 сен — Р-Спорт. Николай Южанин ушел с должности старшего тренера краснодарского футбольного клуба «Кубань», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщается на официальном сайте команды.

Как отмечается в сообщении, 53-летний специалист возглавил молодежную сборную Киргизии, а также вошел в тренерский штаб главной национальной команды страны, где будет помогать Александру Крестинину,

В июне стало известно, что «Кубань» приняла решение заявить на сезон в качестве главного тренера Евгения Калешина, который ранее руководил командой, но из-за отсутствия у него необходимой тренерской лицензии категории Pro главным тренером клуба формально являлся Южанин.

Южанин ранее работал в новороссийском «Черноморце», «Ростове», новосибирской «Сибири».

«Кубань» после 15 туров первенства ФНЛ занимает 15-е место в турнирной таблице с 14 очками.

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