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26 сентября 2017, 11:44 | Футбол: Первый дивизион | АиФ Волгоград

Болельщики «Ротор-Волгоград» теперь могут покупать билеты на матчи онлайн

Фанаты ФК «Ротор-Волгоград» получили возможность покупать билеты на матчи через интернет.

Болельщики Ротор-Волгоград теперь могут покупать билеты на матчи онлайн - Фото Увеличить
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«Наш футбольный клуб никогда не стоит на месте и всегда старается совершенствоваться и двигаться вперед. Наша основная цель, чтобы пребывание болельщиков на домашних матчах на стадионе “Зенит” было безопасным и комфортным. И сегодня, учитывая опыт, полученный при организации и проведении прошлых домашних матчей, мы предоставляем нашим болельщикам возможность приобретать билеты на футбол онлайн в кассах и на сайте сети Kassir.ru», — рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе команды.

Болельщики могли купить билеты через интернет на игру, прошедшую 24 сентября. Кроме того, уже стартовали продажи билетов на матч ФК «Ротор-Волгоград» — ФК «Олимпиец». Волгоградские футболисты сразятся со спортсменами из Нижнего Новгорода 7 октября.
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