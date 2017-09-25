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25 сентября 2017, 10:42 | Футбол: Первый дивизион | АиФ Калининград

«Балтика» в домашнем матче обыграла «Томь»

«Балтика», проигрывая по ходу первого тайма, обыграла в домашнем матче «Томь». Игра состоялась 24 сентября.

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К матчу калининградская команда подошла без группы ключевых футболистов.

«Себаи, Свежов и Логашов были дисквалифицированы. В лазарет вернулся Крючков, получивший сотрясение мозга в предыдущем матче с “Крыльями Советов”, а также там оказался Касьян, травмировавший в Самаре колено», — говорят в клубе.

Несмотря на активный напор балтийцев, первыми забили футболисты «Томи». Томас Микуцкис после навеса со штрафного ударом головы четко завершил подачу от левой бровки.

Балтийцы не растерялись. И в итоге в семи минут не только отыгрались, но и вышли вперед.

Счет сравнялся на 37 минуте, когда Тимошин прострелил вдоль линии ворот, и Шешуков отправил мяч в пустой угол. На 43-минуте в первом же матче за «Балтику» отличился новичок команды Денис Шевчук.

После перерыва характер игры несколько изменился. Балтийцы стали строже играть в обороне и не дали гостям практически ни единого шанса сравнять счет.
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