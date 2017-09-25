«Енисей» одолел «Крылья Советов» и вышел в единоличные лидеры ФНЛ

Футболисты «Енисея» переиграли самарские «Крылья Советов» в рамках 15 тура первенства ФНЛ. Матч прошел 24 сентября на поле манежа «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Интерес к игре подогревался тем, что обе команды шли в лидерах чемпионата, а также противостоянием Андрея Тихонова и Дмитрия Аленичева.

Несмотря на равное положение команд в турнирной таблице, хозяева активнее начали игру и уже на первых минутах создали несколько голевых моментов. Самарцы отвечали редкими, но опасными контратаками. Преимущество «Енисея» воплотилось в гол на 38-й минуте — Егор Иванов в сутолоке переправил мяч в ворота гостей. До перерыва счет не изменился — 1:0 в пользу красноярцев.

Во втором тайме инициативой завладели «Крылья Советов», которые организовали несколько опасных моментов. «Енисей» ушел в оборону, изредка отвечая контратаками. Также стоит отметить голкипера «красно-синих» Михаила Филиппова, надежно сыгравшего в рамке ворот. На 90-й минуте «Крыльям» удалось забить, но судья отменил гол из-за нарушения с их стороны. В итоге матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Енисея».

Главный тренер «КС» Андрей Тихонов, до этого работавший в красноярской команде, признался, что на результат повлияла кубковая игра с «Локомотивом». За три дня до игры в Красноярске самарцы сумели обыграть именитого соперника лишь в дополнительное время — 3:2.

«Мне очень нравится, как играет “Енисей”, я смотрел много игр. Сегодня была обоюдоострая игра с хорошим количеством моментов, у вас вратарь здорово сыграл, взяв несколько раз мертвые мячи. Думаю, что игра была интересная для болельщиков. Что бы я поменял? Я бы ничего не стал менять, мы 120 минут сыграли в тяжелом матче с “Локомотивом” на Кубок, поэтому силенок и концентрации немножко не хватило. Я благодарен ребятам, что они терпели, создали несколько хороших моментов. Хочу поблагодарить красноярских болельщиков за поддержку — приятно было, что похлопали», — сказал Тихонов.

Наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев отметил, что его команде было тяжело после кубкового матча с «Ахматом» (3:0).

«В начале обе команды осторожничали, потому что все понимали значимость матча. С середины первого тайма пошел интересный футбол с большим количеством моментов, который понравился зрителям, мне в том числе. Нам посчастливилось забить, а соперникам — нет. Миша Филиппов сегодня хорошо отыграл, в двух стопроцентных моментах выручил команду. Считаю, что команда заслужила комплименты за предельную самоотдачу. Я ребятам говорил, что такие игры выигрываются на характере, самоотдаче, огромном желании — это все сегодня было. Немножко не хватило свежести из-за матча с «Ахматом», который мы играли три дня назад. Там мы потратили много сил и эмоций.

Очень приятно было увидеться, пообщаться с другом Андреем Тихоновым. После матча поговорили — он расстроен, я его прекрасно понимаю, не на такой он результат рассчитывал в Красноярске. В любом случае, вся борьба еще впереди, — сказал Аленичев.

Матч вызвал небывалый ажиотаж среди красноярских болельщиков. Билеты на игру были раскуплены за три часа после начала продаж. Матч посетили губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и президент ФНЛ Игорь Ефремов.

Благодаря победе над «КС» красноярские футболисты единолично возглавили таблицу первой лиги, имея в своем активе 37 очков. Самарцы остались на втором месте с 34 баллами. На третьей строчке расположилось петербургское «Динамо» (30 очков).

Следующий матч «Енисея» пройдет 30 сентября в Томске, где красноярцы сыграют с «Томью». Ближайшая домашняя игра намечена на 7 октября, когда в гости к «красно-синим» приедет ФК «Химки».

Видео: ФК «Енисей».