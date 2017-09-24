«Балтика» обыграла «Томь» в 15-м туре Футбольной национальной лиги

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Голами в составе хозяев поля отметились Александр Шешуков (37-я минута) и Денис Шевчук (43). У гостей отличился Томаш Микуцкис (25).

После 15 туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице с 27 очками в активе. Набравшая 14 очков «Томь» идет на 14-м месте.

В следующем туре «Балтика» в гостях сыграет с подмосковными «Химками». «Томь» на своем поле примет красноярский «Енисей». Обе встречи состоятся 30 сентября.