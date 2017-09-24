«Балтика» обыграла «Томь» в 15-м туре Футбольной национальной лиги
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Калининградская «Балтика» со счетом 2:1 обыграла «Томь» в домашнем матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Голами в составе хозяев поля отметились Александр Шешуков (37-я минута) и Денис Шевчук (43). У гостей отличился Томаш Микуцкис (25).
После 15 туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице с 27 очками в активе. Набравшая 14 очков «Томь» идет на 14-м месте.
В следующем туре «Балтика» в гостях сыграет с подмосковными «Химками». «Томь» на своем поле примет красноярский «Енисей». Обе встречи состоятся 30 сентября.
В другом матче дня
Главные тренеры
|Игорь Черевченко
|Валерий Петраков
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Борисов (Самара, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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