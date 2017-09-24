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24 сентября 2017, 20:21 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«Балтика» обыграла «Томь» в 15-м туре Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Калининградская «Балтика» со счетом 2:1 обыграла «Томь» в домашнем матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Голами в составе хозяев поля отметились Александр Шешуков (37-я минута) и Денис Шевчук (43). У гостей отличился Томаш Микуцкис (25).

После 15 туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице с 27 очками в активе. Набравшая 14 очков «Томь» идет на 14-м месте.

В следующем туре «Балтика» в гостях сыграет с подмосковными «Химками». «Томь» на своем поле примет красноярский «Енисей». Обе встречи состоятся 30 сентября.

В другом матче дня санкт-петербургский «Зенит-2» на своем поле обыграл нижегородский «Олимпиец» (2:1).

24.09.2017 18:00 Зрители 5674 основной раунд: 15-й тур Балтика
Балтика 2:1 Томь
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Игорь Черевченко Валерий Петраков
Голы
37′ Александр Шешуков 2
42′ 55580  
5 Томас Микуцкис 24′
Составы
Евгений Помазан 32
6′ Искандар Джалилов 3
Павел Степанец 13
Никита Тимошин 40
Виталий Каленкович 93
Александр Шешуков 2
Дмитрий Скопинцев 77
Валерий Чуперка 92
Антон Кобялко 22
48′ 83′ Алишер Джалилов 10
Артемий Малеев 8
70′ Денис Шевчук 33
Кирилл Родионов 21
1 Юрий Шафинский
2 Андрей Иванов
5 Томас Микуцкис
6 Анте Пульич
93 Эдвинас Гирдвайнис
11 Павел Деобальд 76′
16 Алексей Померко
20 Роман Войдель
9 Александр Соболев
98 Никита Гвинейский 61′ 12′
10 Анзор Саная
7 Дмитрий Сасин 51′
23 Сергей Зуйков 90′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Александр Борисов (Самара, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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