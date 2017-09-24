«Зенит-2» на своём поле обыграл «Олимпиец»
В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» принимал на своём поле «Олимпиец». Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Владислав Сиротов и Андрей Панюков, а за «Олимпиец» гол забил Михаил Сорочкин. Таким образом, нижегородская команда продлила до 11 матчей свою серию без побед в ФНЛ.
«Зенит-2» (16 очков) располагается на 11-й строчке турнирной таблице ФНЛ, «Олимпиец» (10) находится на последней 20-й позиции.
|24.09.2017 17:00
|Зрители 310
|основной раунд: 15-й тур
|МСА Петровский
Главные тренеры
|Анатолий Давыдов
|Николай Писарев
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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