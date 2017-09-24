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24 сентября 2017, 19:21 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Зенит-2» на своём поле обыграл «Олимпиец»

В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» принимал на своём поле «Олимпиец». Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Владислав Сиротов и Андрей Панюков, а за «Олимпиец» гол забил Михаил Сорочкин. Таким образом, нижегородская команда продлила до 11 матчей свою серию без побед в ФНЛ.

«Зенит-2» (16 очков) располагается на 11-й строчке турнирной таблице ФНЛ, «Олимпиец» (10) находится на последней 20-й позиции.

24.09.2017 17:00 Зрители 310 основной раунд: 15-й тур МСА Петровский
Зенит-2 2:1 Олимпиец
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Анатолий Давыдов Николай Писарев
Голы
37′ Владислав Сиротов 37
65′ Андрей Панюков 33
9 Михаил Сорочкин 43′
Составы
Михаил Кизеев 93
Данил Круговой 56
Илья Зуев 58
Томас Рукас 96
Владислав Сиротов 37
23′ Виталий Горулев 46
Александр Еловских 98
57′ 64′ Леон Мусаев 38
Владиславс Соловейчикс 81
46′ Илья Камышев 97
Даниил Пенчиков 79
90′ Андрей Панюков 33
Никита Каккоев 54
46′ Станислав Крапухин 36
Никита Андреев 67
1 Артур Анисимов
2 Кирилл Маляров 64′
25 Александр Филин
90 Андрей Хрипков 50′
5 Тимур Аюпов
11 Игорь Горбунов
74 Даниил Фомин
4 Артем Абрамов 80′
91 Виктор Карпухин
3 Дмитрий Щербак 67′
87 Владимир Гогберашвили
20 Игорь Ламбарский 75′
29 Вадим Манзон 84′
9 Михаил Сорочкин 67′
10 Игорь Беляков
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Новости Первого дивизиона

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