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24 сентября 2017, 18:41 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Аленичев — о Тихонове: Андрей расстроен, но вся борьба еще впереди

После матча лидеров ФНЛ оба тренера хвалили соперника.

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— Очень приятно было увидеться и пообщаться с другом Андреем Тихоновым, — начал Аленичев о бывшем партнере по «Спартаку» и сборной России, который в предыдущем сезоне вывел красноярский клуб в стыковые встречи и уступил тульскому «Арсеналу». — После матча поговорили — он расстроен, я его прекрасно понимаю, не на такой результат рассчитывал в Красноярске. В любом случае, вся борьба продолжается.

Если говорить по игре, то вначале обе команды осторожничали, потому что все понимали значимость встречи. С середины первого тайма пошел интересный футбол с большим количеством моментов, который понравился зрителям и мне. Нам посчастливилось забить, а соперникам — нет. Миша Филиппов хорошо отыграл, в двух стопроцентных моментах выручил.

Считаю, что команда заслужила комплименты за предельную самоотдачу. Я ребятам говорил, сто такие победы достигаются на характере, самоотдаче, огромном желании — это все было. Немножко не хватило свежести из-за матча с «Ахматом», который состоялся три дня назад (3:0 в 1/16 финала Кубка России. — Прим. «СЭ»). Там мы потратили много сил и эмоций. Сейчас надо восстановиться, потому что получился такой десятидневный цикл с тремя играми. Сейчас два дня отдыха и будем готовиться к «Томи».

— Замена Сердерова связана с повреждением?

— Нет, мы ее планировали.

Андрей ТИХОНОВ: МНЕ НРАВИТСЯ КАК ИГРАЕТ «ЕНИСЕЙ»

— Мне очень нравится, как играет «Енисей», я смотрел много матчей, — сказал Тихонов. — Была обоюдоострая встреча с моментами, у вас вратарь здорово действовал, взяв несколько раз мертвые мячи. Думаю, что матч получился интересным для болельщиков.

— Если бы знали изначально результат, что-нибудь поменяли до стартового свистка?

— Ничего. Мы 120 минут провели против «Локомотива» на Кубок (3:2 в Самаре. — Прим. «СЭ»), поэтому силенок и концентрации немножко не хватило. Я благодарен ребятам, что они терпели, создали несколько хороших шансов. Это футбол, нам было тяжело, плюс смена часовых поясов наложила отпечаток. Двигаемся дальше.

— Помимо желания победить, была ли у ваших футболистов дополнительная мотивация, может, двойные премиальные?

— Главная мотивация — это победа! Если бы руководство сочло нужным отблагодарить футболистов двойными премиальными, оно бы сообщило после игры. Хочу поблагодарить красноярский болельщиков за поддержку, приятно, что похлопали.

Дмитрий УСКОВ
из Красноярска.

24.09.2017 13:00 Зрители 3000 основной раунд: 15-й тур Манеж Футбол-Арена Енисей
Енисей 1:0 Крылья Советов
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Андрей Тихонов
Голы
38′ Егор Иванов 21
Составы
Михаил Филиппов 47
Константин Гарбуз 19
Максим Васильев 39
Никита Чичерин 44
Азим Фатуллаев 6
Владимир Камеш 8
Максим Семакин 14
Алексей Исаев 55
71′ Сердер Сердеров 7
Александр Ломакин 90
87′ Егор Иванов 21
Павел Рожков 27
82′ Андрей Козлов 9
Александр Кутьин 48
14 Евгений Конюхов
4 Иван Таранов
5 Али Гаджибеков
6 Жозе Феррейра Надсон 90+1′
10 Азер Алиев
64 Олег Ланин
8 Сергей Корниленко
15 Георгий Зотов 79′
2 Евгений Башкиров
9 Алан Чочиев 88′
24 Кирилл Гоцук
20 Срджан Мияйлович 66′
27 Данил Кленкин
22 Сергей Самодин 60′
31 Денис Ткачук
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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Аленичев — Тихонов — 1:0. «Енисей» обыграл «Крылья» в битве лидеров

Аленичев — Тихонов — 1:0. «Енисей» обыграл «Крылья» в битве лидеров

Бывшие спартаковцы Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов впервые встретились друг с другом в качестве главных тренеров. Перед матчем «Енисей» и «Крылья Советов» делили лидерство, но теперь после минимальной победы вперед вырвались красноярцы.
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