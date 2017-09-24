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— Очень приятно было увидеться и пообщаться с другом Андреем Тихоновым, — начал Аленичев о бывшем партнере по «Спартаку» и сборной России, который в предыдущем сезоне вывел красноярский клуб в стыковые встречи и уступил тульскому «Арсеналу». — После матча поговорили — он расстроен, я его прекрасно понимаю, не на такой результат рассчитывал в Красноярске. В любом случае, вся борьба продолжается.

Если говорить по игре, то вначале обе команды осторожничали, потому что все понимали значимость встречи. С середины первого тайма пошел интересный футбол с большим количеством моментов, который понравился зрителям и мне. Нам посчастливилось забить, а соперникам — нет. Миша Филиппов хорошо отыграл, в двух стопроцентных моментах выручил.

Считаю, что команда заслужила комплименты за предельную самоотдачу. Я ребятам говорил, сто такие победы достигаются на характере, самоотдаче, огромном желании — это все было. Немножко не хватило свежести из-за матча с «Ахматом», который состоялся три дня назад (3:0 в 1/16 финала Кубка России. — Прим. «СЭ»). Там мы потратили много сил и эмоций. Сейчас надо восстановиться, потому что получился такой десятидневный цикл с тремя играми. Сейчас два дня отдыха и будем готовиться к «Томи».

— Замена Сердерова связана с повреждением?

— Нет, мы ее планировали.

Андрей ТИХОНОВ: МНЕ НРАВИТСЯ КАК ИГРАЕТ «ЕНИСЕЙ»

— Мне очень нравится, как играет «Енисей», я смотрел много матчей, — сказал Тихонов. — Была обоюдоострая встреча с моментами, у вас вратарь здорово действовал, взяв несколько раз мертвые мячи. Думаю, что матч получился интересным для болельщиков.

— Если бы знали изначально результат, что-нибудь поменяли до стартового свистка?

— Ничего. Мы 120 минут провели против «Локомотива» на Кубок (3:2 в Самаре. — Прим. «СЭ»), поэтому силенок и концентрации немножко не хватило. Я благодарен ребятам, что они терпели, создали несколько хороших шансов. Это футбол, нам было тяжело, плюс смена часовых поясов наложила отпечаток. Двигаемся дальше.

— Помимо желания победить, была ли у ваших футболистов дополнительная мотивация, может, двойные премиальные?

— Главная мотивация — это победа! Если бы руководство сочло нужным отблагодарить футболистов двойными премиальными, оно бы сообщило после игры. Хочу поблагодарить красноярский болельщиков за поддержку, приятно, что похлопали.

Дмитрий УСКОВ

из Красноярска.