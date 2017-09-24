«Химки» в матче со «Спартаком-2» одержали первую победу в ФНЛ с июля

Единственный гол в дебюте второго тайма забил защитник гостей Айдар Лисинков.

«Химки» одержали первую победу в турнире с 22 июля, когда одолели «Луч-Энергию» (2:0).

«Спартак-2» (23 очка) занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Химки» с 15 баллами находятся на 12-й строчке.