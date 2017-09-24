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24 сентября 2017, 18:17 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Химки» в матче со «Спартаком-2» одержали первую победу в ФНЛ с июля

«Спартак-2» проиграл «Химкам» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на территории Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в дебюте второго тайма забил защитник гостей Айдар Лисинков.

«Химки» одержали первую победу в турнире с 22 июля, когда одолели «Луч-Энергию» (2:0).

«Спартак-2» (23 очка) занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Химки» с 15 баллами находятся на 12-й строчке.

24.09.2017 16:00 Зрители 391 основной раунд: 15-й тур Спартак (4-е поле)
Спартак-2 0:1 Химки
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Александр Ирхин
Голы
4 Айдар Лисинков 50′
Составы
Александр Максименко 98
Константин Щербаков 22
Александр Лихачев 44
Артем Мамин 46
Артем Сокол 93
Артем Самсонов 21
Александр Ломовицкий 27
Данил Полубояринов 88
Идриса Сиди Самбу 49
Джуниор Фэшн Сакала 60
46′ Олег Красильниченко 31
75′ Сильванус Нимели 66
Владислав Пантелеев 83
18 Вячеслав Исупов
4 Айдар Лисинков
5 Алексей Шумских
25 Диего Малания
27 Кирилл Заика
7 Максим Батов
14 Николай Тюнин 17′
8 Максим Яковлев 88′
98 Камран Алиев
9 Андрей Мостовой 90′
23 Батрадз Кокоев
70 Михаил Петрусев 70′
17 Евгений Алферов
99 Александр Радченко 76′
90 Андрей Титов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Амелин (Тула, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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