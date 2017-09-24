«Химки» в матче со «Спартаком-2» одержали первую победу в ФНЛ с июля
«Спартак-2» проиграл «Химкам» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на территории Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в дебюте второго тайма забил защитник гостей Айдар Лисинков.
«Химки» одержали первую победу в турнире с 22 июля, когда одолели «Луч-Энергию» (2:0).
«Спартак-2» (23 очка) занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Химки» с 15 баллами находятся на 12-й строчке.
|24.09.2017 16:00
|Зрители 391
|основной раунд: 15-й тур
|Спартак (4-е поле)
Главные тренеры
|Дмитрий Гунько
|Александр Ирхин
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Амелин (Тула, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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