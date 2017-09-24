Матч вызвал в Красноярске повышенный ажиотаж. Еще бы! Встречались две лучших команды первой лиги, которые подошли к очному поединку абсолютно синхронно. Побед, ничьих и поражений у них за 14 туров накопилось одинаково. И даже разница мячей совпадала. Разве что «Енисей» побольше забил, а «Крылья» поменьше пропустили. Но это неудивительно, ведь идеально отражает философию Аленичева и Тихонова. Первый всегда говорил, что зрелищность для него важнее всего. А второй и как футболист действовал рациональнее, и команда у него тоже большее внимание уделяет тылам и «стандартам», но не «стеночкам и забеганиям».

Общее красно-белое прошлое тренеров было, безусловно, главным пунктом предматчевой афиши. А не проходящие постчемпионские конвульсии Массимо Карреры только добавляли интриги. Ведь на фоне все громче звучащих разговоров о возможном расставании с итальянцем все больше болельщиков задаются вопросами: «А что если “багаж Аленичева” — это не такой уж бред, и экс-сенатора рано убрали?», «А что если дать попробовать Тихонову, который уже набрался опыта?» Вопросы пока риторические, но если так и дальше пойдет…

Оба экс-спартаковца успешны не только в первом дивизионе, но в Кубке России: «Енисей» на удивление легко разобрался с «Ахматом» (3:0), причем приберег часть лидеров, включая лучшего бомбардира лиги Козлова. А «Крылья» в дополнительное время выбили и борьбы за трофей «Локомотив» великого кубкового бойца Юрия Семина, который праздновал победу в прошлом розыгрыше.

К слову, «Енисей» в минувшем сезоне тренировал как раз Тихонов. Но это вряд ли можно было назвать преимуществом для самарцев. Потому как Аленичев, приняв команду, кардинально ее изменил. В период дозаявок красноярцы подписали больше десятка новых игроков. А вот плюсы для хоязев были очевидны: это и большее количество времени на отдых после кубкового матча, и меньшее число травмированных, и, конечно, родное искусственное покрытие с родными искренними зрителями.

О том, что матч соберет аншлаг, было объявлено за три дня до стартового свистка. Билеты были раскуплены за пару часов. В кассах они продавались они по цене от 50 до 500 рублей, а позже спекулянты просили по три тысячи за штуку. Правда, тут стоит напомнить, что манеж, в которым «Енисей» принимает своих соперников, вмещает столько же — три тысячи человек. Что для города-миллионника просто мизер. Но ничего, скоро завершится реконструкция главной арены Красноярска к Универсиаде. Да и в Самаре к чемпионату мира стадион достраивается. Вот тогда заживем! А пока…

Пока картинка главного матча лиги смотрелась грустно. А как иначе, если телекамера установлена на единственной трибуне, и в кадр зрители не попадали. Выглядело так, будто не профессиональные команды играли, а мужики после работы собрались поиграть в свое удовольствие. Только шумовое сопровождение выручало. Ну и виды радостных болельщиков при повторах с других камер.

Радоваться им было от чего, ведь «Енисей» одержал шестую победу в шести домашних матчах при Аленичеве (а если считать «Ахмат», то седьмую в семи). Причем добился этого заслуженно. Нет, подавляющего преимущества у хозяев не было, и в целом обе команды показали достаточно неплохие скорости и уровень взаимодействий, но именно красноярцы сумели воплотить это в гол (Камеш здорово ушел от защитника в штрафной и пробил так, что Конюхов отразил мяч перед собой — точно на голову Иванову), и смотрелись свежее, веселеее что ли. Их острые моменты возникали как следствие осмысленных атак, а вот «Крылья» уповали по большей части на навесы в сторону Корниленко.