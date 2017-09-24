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24 сентября 2017, 17:14 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Тамбов» обыграл «Волгарь», «Оренбург» оказался сильнее «Шинника»

«Тамбов» обыграл «Волгарь» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги.

Тамбов обыграл Волгарь в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Увеличить
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Встреча прошла в Тамбове на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Голами в составе «Тамбова» отметились Сергей Шевчук, Олег Чернышов и Илья Гультяев. Единственный мяч за гостей забил Игорь Калинин.

В других матчах 15-го тура ФНЛ «Оренбург» благодаря голу Дениса Поповича одержал победу над «Шинником» (1:0), а «Тюмень» на своём поле разгромила «Авангард» (4:0).

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