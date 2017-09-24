ФК «Кубань» проиграл волгоградскому «Ротору»

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Матч 15-го тура Футбольной национальной лиги состоялся в Волгограде на стадионе «Зенит» и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе хозяев голами отличились полузащитник Мухаммад Султонов и форвард Максим Вотинов. Среди «желто-зеленых» единственный мяч забил нападающий Владимир Обухов.

«Кубань» с 14 очками сейчас располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Футбольной национальной лиги.