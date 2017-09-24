Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/31108509/
24 сентября 2017, 16:25 | Футбол: Первый дивизион | ЮГА.ру

ФК «Кубань» проиграл волгоградскому «Ротору»

Футбольный «Ротор-Волгоград» 24 сентября одержал победу над краснодарской «Кубанью».

Футбольный Ротор-Волгоград 24 сентября одержал победу над краснодарской Кубанью Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч 15-го тура Футбольной национальной лиги состоялся в Волгограде на стадионе «Зенит» и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе хозяев голами отличились полузащитник Мухаммад Султонов и форвард Максим Вотинов. Среди «желто-зеленых» единственный мяч забил нападающий Владимир Обухов.

«Кубань» с 14 очками сейчас располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Футбольной национальной лиги.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 6 новостей  Все новости
14 июля

Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор

"Школа судебного репортера" пройдет в Краснодаре

Жителя Лабинского района во время рыбалки 37 раз покусали змеи