ФК «Кубань» проиграл волгоградскому «Ротору»
Футбольный «Ротор-Волгоград» 24 сентября одержал победу над краснодарской «Кубанью».
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Матч 15-го тура Футбольной национальной лиги состоялся в Волгограде на стадионе «Зенит» и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В составе хозяев голами отличились полузащитник Мухаммад Султонов и форвард Максим Вотинов. Среди «желто-зеленых» единственный мяч забил нападающий Владимир Обухов.
«Кубань» с 14 очками сейчас располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Футбольной национальной лиги.
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