Гол Вотинова принес ФК «Ротор-Волгоград» победу над «Кубанью» в матче 15-го тура ФНЛ
«Ротор-Волгоград» нанес поражение краснодарской «Кубани» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Волгограде, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев голы забили Мухаммад Султонов (8-я минута) и Максим Вотинов (65). У гостей отличился Владимир Обухов (39).
«Ротор-Волгоград» набрал 13 очков и занимает 14-е место в таблице ФНЛ, «Кубань» с 14 баллами находится на 13-й строчке.
|24.09.2017 14:00
|Зрители 3200
|основной раунд: 15-й тур
|Зенит
|Ротор-Волгоград
|2:1
|Кубань
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Валерий Есипов
|Евгений Калешин
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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