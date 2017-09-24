Гол Вотинова принес ФК «Ротор-Волгоград» победу над «Кубанью» в матче 15-го тура ФНЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Волгограде, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев голы забили Мухаммад Султонов (8-я минута) и Максим Вотинов (65). У гостей отличился Владимир Обухов (39).

«Ротор-Волгоград» набрал 13 очков и занимает 14-е место в таблице ФНЛ, «Кубань» с 14 баллами находится на 13-й строчке.