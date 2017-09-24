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24 сентября 2017, 16:42 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Гол Вотинова принес ФК «Ротор-Волгоград» победу над «Кубанью» в матче 15-го тура ФНЛ

«Ротор-Волгоград» нанес поражение краснодарской «Кубани» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье в Волгограде, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев голы забили Мухаммад Султонов (8-я минута) и Максим Вотинов (65). У гостей отличился Владимир Обухов (39).

«Ротор-Волгоград» набрал 13 очков и занимает 14-е место в таблице ФНЛ, «Кубань» с 14 баллами находится на 13-й строчке.

24.09.2017 14:00 Зрители 3200 основной раунд: 15-й тур Зенит
Ротор-Волгоград 2:1 Кубань
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Валерий Есипов Евгений Калешин
Голы
7′ Мухаммад Султонов 22
64′ Максим Вотинов 45
20 Владимир Обухов 39′
Составы
Александр Кобзев 16
Илья Ионов 2
90+2′ Антон Пискунов 5
Сергей Колычев 67
Андрей Киреев 88
Роман Концедалов 11
37′ Наиль Замалиев 33
90′ Владимир Романенко 7
Андрей Кузнецов 27
84′ Виктор Борзых 21
Игорь Крутов 13
57′ 90′ Мухаммад Султонов 22
Олег Николаев 18
55′ Михаил Бирюков 9
Максим Вотинов 45
22 Юрий Дюпин
23 Николай Марков 58′
28 Азат Байрыев
43 Роман Бугаев
8 Олег Алейник 56′
31 Юрий Завезен
72 Игорь Коновалов 48′
20 Владимир Обухов
26 Сергей Бендзь 82′
14 Александр Клещенко
19 Алексей Гай 65′
10 Никита Маляров
99 Спартак Гогниев 70′
77 Владимир Лобкарев
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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