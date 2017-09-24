«Крылья Советов» уступили в гостях «Енисею»
В воскресенье, 24 сентября, в 15-м туре
ФОНБЕТ-Первенства России встречались два лидера турнира «Енисей» и «Крылья Советов», сообщает официальный сайт «КС».
Принимающие нашу команду красноярцы занимали первую строчку в турнирной таблице, имея с «Крыльями» одинаковое количество очков, побед, разницу мячей, и лишь по количеству забитых мячей опережали самарцев.
В очном же противостоянии «Енисей» с минимальным счетом 1:0 одержал победу над «Крыльями». Единственный мяч был забит на 38-ой минуте, прострел Камешса во вратарскую замкнул Иванов.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут в Самаре, гостями в 16-м туре станет
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