«Крылья Советов» уступили в гостях «Енисею»

Принимающие нашу команду красноярцы занимали первую строчку в турнирной таблице, имея с «Крыльями» одинаковое количество очков, побед, разницу мячей, и лишь по количеству забитых мячей опережали самарцев.

В очном же противостоянии «Енисей» с минимальным счетом 1:0 одержал победу над «Крыльями». Единственный мяч был забит на 38-ой минуте, прострел Камешса во вратарскую замкнул Иванов.