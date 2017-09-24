«Енисей» благодаря победе над «Крыльями Советов» стал единоличным лидером в ФНЛ
В центральном матче 15-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Енисей» в Красноярске с минимальным счётом обыграл самарские «Крылья Советов».
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Единственный гол на 38-й минуте забил Егор Иванов.
Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Аленичева стали единоличными лидерами в таблице первенства — «Енисей» опережает «Крылья Советов» на три очка.
Беспроигрышная серия «Енисея» в ФНЛ составляет 10 матчей, из которых девять красноярская команда выиграла.
В другом матче 15-го тура ФНЛ в Новосибирске «Сибирь» и «Динамо СПБ» сыграли вничью со счётом 1:1.
На 10-й минуте петербургская команда вышла вперёд — Артём Кулишев реализовал пенальти. В начале второго тайма Евгений Чеботару счёт сравнял.
|24.09.2017 13:00
|Зрители 3000
|основной раунд: 15-й тур
|Манеж Футбол-Арена Енисей
|Енисей
|1:0
|Крылья Советов
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Дмитрий Аленичев
|Андрей Тихонов
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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