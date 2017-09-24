«Енисей» благодаря победе над «Крыльями Советов» стал единоличным лидером в ФНЛ

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Единственный гол на 38-й минуте забил Егор Иванов.

Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Аленичева стали единоличными лидерами в таблице первенства — «Енисей» опережает «Крылья Советов» на три очка.

Беспроигрышная серия «Енисея» в ФНЛ составляет 10 матчей, из которых девять красноярская команда выиграла.

В другом матче 15-го тура ФНЛ в Новосибирске «Сибирь» и «Динамо СПБ» сыграли вничью со счётом 1:1.

На 10-й минуте петербургская команда вышла вперёд — Артём Кулишев реализовал пенальти. В начале второго тайма Евгений Чеботару счёт сравнял.