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24 сентября 2017, 16:10 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Енисей» благодаря победе над «Крыльями Советов» стал единоличным лидером в ФНЛ

В центральном матче 15-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Енисей» в Красноярске с минимальным счётом обыграл самарские «Крылья Советов».

В центральном матче 15-го тура первенства Футбольной национальной лиги Енисей в Красноярске с минимальным счётом обыграл самарские Крылья Советов. Увеличить
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Единственный гол на 38-й минуте забил Егор Иванов.

Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Аленичева стали единоличными лидерами в таблице первенства — «Енисей» опережает «Крылья Советов» на три очка.

Беспроигрышная серия «Енисея» в ФНЛ составляет 10 матчей, из которых девять красноярская команда выиграла.

В другом матче 15-го тура ФНЛ в Новосибирске «Сибирь» и «Динамо СПБ» сыграли вничью со счётом 1:1.

На 10-й минуте петербургская команда вышла вперёд — Артём Кулишев реализовал пенальти. В начале второго тайма Евгений Чеботару счёт сравнял.

24.09.2017 13:00 Зрители 3000 основной раунд: 15-й тур Манеж Футбол-Арена Енисей
Енисей 1:0 Крылья Советов
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Андрей Тихонов
Голы
38′ Егор Иванов 21
Составы
Михаил Филиппов 47
Константин Гарбуз 19
Максим Васильев 39
Никита Чичерин 44
Азим Фатуллаев 6
Владимир Камеш 8
Максим Семакин 14
Алексей Исаев 55
71′ Сердер Сердеров 7
Александр Ломакин 90
87′ Егор Иванов 21
Павел Рожков 27
82′ Андрей Козлов 9
Александр Кутьин 48
14 Евгений Конюхов
4 Иван Таранов
5 Али Гаджибеков
6 Жозе Феррейра Надсон 90+1′
10 Азер Алиев
64 Олег Ланин
8 Сергей Корниленко
15 Георгий Зотов 79′
2 Евгений Башкиров
9 Алан Чочиев 88′
24 Кирилл Гоцук
20 Срджан Мияйлович 66′
27 Данил Кленкин
22 Сергей Самодин 60′
31 Денис Ткачук
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Матч года: Аленичев против Тихонова!

Матч года: Аленичев против Тихонова!

В воскресенье состоится встреча лидеров: в гости к идущему первым «Енисею» приедет главный преследователь — «Крылья Советов». Сможет ли лучшая атака лиги из Красноярска переиграть самую крепкую оборону ФНЛ из Самары? «СЭ» представляет эту и другие интриги 15-го тура ФНЛ.
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