Воронежский «Факел» сыграл вничью во Владивостоке

В матче 15-го тура первенства России по футболу среди команд ФНЛ воронежский «Факел» играл во Владивостоке против «Луча-Энергии» в воскресенье, 24 сентября. Перед этой встречей хозяева поля занимали 16-е место, имея в активе 12 очков, столько же баллов было перед этой игрой и у «Факела», но команда занимала 17-место из-за худшей разности забитых и пропущенных мячей.

В стартовом составе хозяев вышли два футболиста, еще недавно защищавшие цвета «Факела» — защитник Дмитрий Тихий, голкипер Александр Котляров и полузащитник Амир Бажев. Команда гостей, как и во всех последних матчах, играла по схеме 4−4−2. Павел Гусев отрядил в нападение Дмитрия Мичуренкова и Артема Сердюка.

Дебют матч прошел с преимуществом хозяев поля. На 6-й минуте голкипер гостей Артем Федоров отбил опасный удар Александра Носова. Через две минуты Кирилл Марущак после фланговой передачи головой пробил из убойной позиции, но Артем Федоров забрал мяч.

К середине первого тайма на поле шла почти равная игра, в которой небольшое территориальное преимущество имели дальневосточники, а гости вообще редко подходили к владениям Александра Котлярова — игра больше шла в середине поля.

К 25-й минуте «Факел» оказался запертым на своей половине поля, а «Луч-Энергия» подолгу разыгрывала мяч у чужой штрафной, не создавая особых опасностей у ворот соперника,

На 28-й минуте хозяева имели стопроцентный момент — полузащитник владивостокцев Ишхан Гелоян бил в упор после фланговой передачи, но после рикошета Артем Федоров забрал мяч в руки.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, но хозяева поля создали несколько полумоментов у ворот «Факела», а гости выглядели в атаке откровенно беззубо, и Александр Котляров ни разу толком так не вступил в игру.

Второй тайм начался с опасного момента у ворот гостей. На 50-й минуте Руслан Гордиенко опасно с лета пробил по воротам «Факела», но Артем Федоров отбил мяч на угловой.

Опасный штрафной били владивостокцы на 54-й минуте метрах в двадцати прямо напротив ворот гостей, но Амир Бажев отправил мяч чуть выше левой «девятки» ворот Артема Федорова.

В середине второго тайма большое игровое преимущество имели хозяева поля, Артем Федоров постоянно находился в игре, но недостаток исполнительского мастерства в завершающей стадии атаки подводил «Луч-Энергию». А «Факел» старался удержать ничейный результат.

На 71-й минуте после удара Андрея Мязина мяч попал в боковую стойку ворот гостей и отскочил в поле.

За 15 минут до конца игры хозяева поля перешли на банальный навал на ворота «Факела, который отбивался из последних сил, даже не помышляя о контригре.

Встреча во Владивостоке между «Лучом-Энергией» и «Факелом» так и завершилась вничью — 0:0.