«Луч-Энергия» и «Факел» разошлись миром

Дальневосточники с 13 очками занимают 15-е место, у воронежцев также 13 баллов и 16-я строчка.

В следующем туре «Луч-Энергия» 30 сентября примет «Ротор-Волгоград», а «Факел» в тот же день сыграет на выезде с «Олимпийцем».