«Луч-Энергия» и «Факел» разошлись миром
ФК «Луч-Энергия» дома сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в 15-м туре первенства ФНЛ.
Дальневосточники с 13 очками занимают 15-е место, у воронежцев также 13 баллов и 16-я строчка.
В следующем туре «Луч-Энергия» 30 сентября примет «Ротор-Волгоград», а «Факел» в тот же день сыграет на выезде с «Олимпийцем».
|24.09.2017 11:00
|Зрители 1700
|основной раунд: 15-й тур
|Динамо
|Луч-Энергия
|0:0
|Факел
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Жолт Хорняк
|Павел Гусев
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter