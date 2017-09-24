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24 сентября 2017, 13:19 | Футбол: Первый дивизион | Советский спорт

«Луч-Энергия» и «Факел» разошлись миром

ФК «Луч-Энергия» дома сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в 15-м туре первенства ФНЛ.

Дальневосточники с 13 очками занимают 15-е место, у воронежцев также 13 баллов и 16-я строчка.

В следующем туре «Луч-Энергия» 30 сентября примет «Ротор-Волгоград», а «Факел» в тот же день сыграет на выезде с «Олимпийцем».

24.09.2017 11:00 Зрители 1700 основной раунд: 15-й тур Динамо
Луч-Энергия 0:0 Факел
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Жолт Хорняк Павел Гусев
Составы
Александр Котляров 1
Максим Насадюк 3
Дмитрий Тихий 6
Астемир Соблиров 14
Кирилл Марущак 18
Семен Фомин 4
Ишхан Гелоян 7
Руслан Гордиенко 9
67′ Александр Носов 10
Артем Макарчук 73
17′ 65′ Дмитрий Маляка 15
Андрей Мязин 87
73′ Амир Бажев 29
Иван Хлебородов 95
16 Артем Федоров
3 Игорь Хайманов
27 Артем Молодцов
55 Максим Осипенко
63 Темур Мустафин 62′
8 Александр Мануковский
10 Армен Амбарцумян
11 Артем Сердюк 80′
2 Сергей Шумейко 88′
92 Андрей Семенов
33 Махмаднаим Шарифи 63′
45 Дмитрий Садов
19 Дмитрий Мичуренков 65′
9 Александр Верулидзе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Луч-Энергия
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Новости Первого дивизиона

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