Матч года: Аленичев против Тихонова!

ТИХОНОВ В ГОСТЯХ У БЫВШЕЙ КОМАНДЫ

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 15, 24.09.2017, 13:00 -:- Енисей Крылья Советов

Главная дуэль первого круга, а, возможно, и всего первенства. Два знаменитых в прошлом спартаковца Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов сойдутся лицом к лицу в едва ли не идеальной ситуации. За четырнадцать туров «Енисей» и «Крылья Советов» успели выучить тренерские задумки, набрали форму и спорят за лидерство. Плюс идущие в ФНЛ вровень оппоненты зарядились дополнительными эмоциями, синхронно пробившись в 1/8 финала Кубка России. В этом турнире в одинаковой степени впечатлили как яркая игра и красивые голы «Енисея» в ворота «Ахмата», так и потрясающая по драматизму победа «Крыльев» над «Локомотивом».

Между тем, волжанам пришлось провести на поле дополнительные полчаса, по ходу которых Тихонова встревожили недомогания у Ивана Таранова, Дениса Ткачука и Евгения Башкирова. Плюс матч начинался на несколько часов позже спокойно восстанавливавшихся дома сибиряков, которые еще и провели ротацию состава, оставив в резерве группу игроков во главе с лучшим снайпером ФНЛ Андреем Козловым. Но после таких побед, как над «Локо», силы только прибавляются. Тем более, Тихонов прекрасно знает возможности футболистов, многих из которых он сам тренировал еще несколько месяцев назад и едва не вывел в премьер-лигу через «стыки» с тульским «Арсеналом». «Енисей» же знает каждую ворсинку на ковре своего манежа и тоже окрылен успехом. В общем, вводных много, и будет очень интересно. Не пропустите!

СРАБОТАЕТ ЛИ ВЫЕЗДНАЯ МОДЕЛЬ ТОЧИЛИНА?

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 15, 24.09.2017, 13:00 -:- Сибирь Динамо СПб

Окрыленное исторической победой над «Зенитом» питерское «Динамо» получило шанс приблизиться к выясняющему отношения между собой дуэту лидеров. В работе бело-голубых впечатление производит правильная реакция на собственные просчеты. Спокойно и без истерик делаются выводы и продолжается движение вперед. Так, сенсационно проиграв дома «Авангарду», динамовцы не запаниковали, а их шутливое видео с инструкцией правильного выхода из автобуса словно говорило: все у нас нормально. Александр Точилин подправил, что требовалось, и добился уверенной победы над выбирающейся из кризиса «Тюменью».

Возможный успех «Динамо» в Новосибирске не кажется чем-то невозможным. Во-первых, команда умеет играть в гостях и добилась четырех побед в пяти выездных матчах. Во-вторых, у приятно удивляющей «Сибири» есть серьезная кадровая потеря. Один из лидеров хозяев и мастер игры на «стандартах» Александр Дегтярев не только забил в прошлом туре решающий мяч в ворота «Шинника», но и удостоился красной карточки. А ведь еще и лучшему снайперу сибиряков Максиму Житневу досаждают травмы. Стоит обратить внимание и на тот факт, что не проигрывающая дома пять туров команда Сергея Кирсанова при этом дважды теряла очки, довольствовавшись ничьими с «Олимпийцем» и «Волгарем».

ВЫТЕСНИТ ЛИ ГАЗЗАЕВ ТАЛАЛАЕВА ИЗ ЧЕТВЕРКИ?

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 15, 24.09.2017, 15:00 -:- Тамбов Волгарь

Команда Андрея Талалаева из-за осечки в Химках позволила «Динамо» увеличить отрыв до трех очков, а сама теперь чувствует дыхание преследователей. Прежде всего, «Волгаря», который и не думает сбавлять набранный вопреки всем предстартовым прогнозам темп. Уверенная победа подопечных Юрия Газзаева над амбициозным «Оренбургом» тому подтверждение. Теперь же у астраханцев есть шанс вернуть себе место в первой четверки, вытеснив оттуда своего ближайшего соперника.

Для этого, правда, нужно совершить маленькое чудо, ведь «Тамбов» чувствует себя на домашней арене, как в неприступной крепости. Родные стены вдохновляют хозяев и на героические победы в концовках, обеспечив подопечным Талалаева семь побед из семи возможных. Восьмая одержана в четверг в Кубке России, откуда тактически обученный «Волгарь», кстати, вылетел. Ждать ли от астраханцев сюрприза? Он вероятен, но в субботу за гостей не сыграют дисквалифицированные Сослан Таказов и Аслан Дышеков, а у «Тамбова» имеется еще и козырь в виде двух прошлогодних побед с суммарным счетом 5:1.

«ШИННИК» ВЫШЕЛ ИЗ КРИЗИСА? «ОРЕНБУРГ» ПРОВЕРИТ

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 15, 24.09.2017, 15:00 -:- Оренбург Шинник

Потерпев в Астрахани первое поражение с момента прихода на пост главного тренера Владимира Федотова, «Оренбург» упустил реальный шанс вклиниться в лидирующую четверку и права на еще одну ошибку сейчас не имеет. С другой стороны, не все так печально, ведь дистанция до четвертого места равняется одной победе, и, несмотря на еще одну осечку, тренерский штаб хозяев остался доволен качеством игры в кубковом поединке с «Рубином». Козыри оренбуржцев в преддверии стыка с соседом по турнирной таблице понятны. Прежде всего, свое поле, на котором выиграны три последних матча в ФНЛ и забито десять мячей. Плюс поправляются травмированные, и в общую группу уже вернулся Дмитрий Ефремов. Есть еще и статистика, согласно которой команда Федотова не проигрывает «Шиннику» с ноября 2011 года, лишь раз позволив ярославцам добиться ничьей (+5=1). Наконец, на руку хозяевам настигший команду Александра Побегалова спад. После впечатляющей серии из четырех побед последовала куда более неприятная серия из трех поражений. Но, возможно, лекарством для Ярославля станет кубковый турнир, и состоявшийся в среду разгром «Урала» дает гостям шанс.

БЕЗ ТРЕХ ИГРОКОВ И ПРАВА НА ОШИБКУ

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 15, 24.09.2017, 18:00 -:- Балтика Томь

Из стана «Балтики» и «Томи» по итогам прошлого тура звучали извинения. Валерий Петраков на послематчевой пресс-конференции просил прощения у болельщиков, взяв на себя вину за неудачные результаты и грубые ошибки в обороне. Кроме того, тренер поставил под вопрос свои дальнейшие перспективы и анонсировал разговор с руководством на эту тему. Но, похоже, Валерий Юрьевич хорошенько встряхнул свою команду, вдохновив ее на сенсационную победу над «Краснодаром». Хотя, Кубок для «Томи» скорее отдушина, а в первенстве команда не побеждает на протяжении семи туров (=2−5). Не зря Петраков сделал акцент на том, что рассчитывает увидеть такой же футбол и в других матчах.

Что до «Балтики», то здесь рупором выступил Дмитрий Селюк. Агент извинился за несдержанность Сенина Себаи, который уже в дебюте матча в Самаре оставил свою команду в меньшинстве, и она снова потерпела крупное поражение от одного из фаворитов первенства. Помнится, после разгрома от «Енисея» команда Игоря Черевченко долго приходила в себя. Сейчас права впадать в депрессию у балтийцев нет, да и положение у них не критическое. Главное — не упереться в оборонительную стену, как в прошлой домашней игре с аутсайдером «Олимпийцем». Но, получив возможность провести полноценный недельный тренировочный цикл, «Балтика» обязана использовать эту возможность, несмотря на дисквалификации не только Себаи, но и Арсения Логашова с Виктором Свежовым.