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23 сентября 2017, 13:28 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

ФНЛ готова оказать «Балтике» юридическую помощь в деле против газеты

ФНЛ на своем официальном сайте выразила поддержку «Балтике», которую возмутила публикация в калининградской газете «Новые колеса».

Статья в ней имела заголовок «Бунт негра против судьи».

— Калининградская газета «Новые колеса» позволила себе публикацию с заголовком, который, по нашему мнению, является оскорбительным по отношению к нападающему балтийской команды ивуарийца Сенина Себаи, — говорится в заявлении ФНЛ. — Одного из самых ярких футболистов ФНЛ в нынешнем сезоне издание, к «творчеству» которого и раньше неоднократно возникали вопросы, именует не по фамилии, не по амплуа, а эпитетами, которые подчеркивают его расовое происхождение.

В настоящий момент юристы «Балтики» собирают материалы для обращения в суд.

ФНЛ полностью разделяет возмущение «Балтики». По нашему мнению, упомянутая публикация, безусловно, выходит за рамки допустимого в современном обществе. Со своей стороны мы готовы предоставить калининградскому клубу любую юридическую помощь для справедливого и соразмерного наказания пренебрегших как профессиональной, так и человеческой этикой сотрудников издания.

ФНЛ с самого первого дня своего существования обозначала непримиримую позицию по отношению к любым формам расизма и ксенофобии. Мы были одними из инициаторов ужесточения наказаний за упомянутые явления в российском футболе. Категорическое неприятие любых проявлений дискриминации по этническому, расовому, религиозному, а также любым другим признакам, равно как и максимально жесткую реакцию на них, ФНЛ гарантирует всем не желающим жить по общепринятым нормам приличия и впредь.

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Новости Первого дивизиона

Смертин: статья с оскорблением футболиста «Балтики» Себаи — неудачная провокация

Смертин: статья с оскорблением футболиста «Балтики» Себаи — неудачная провокация

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Публикация, оскорбляющая футболиста калининградской «Балтики» Сенина Себаи, является неудачной провокацией со стороны местных СМИ. Такое мнение журналистам высказал инспектор Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией, посол чемпионата мира Алексей Смертин.
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