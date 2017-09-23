В пятницу «Балтика» выступила с заявлением, в котором говорится, что клуб подаст иск в суд на калининградскую газету «Новые колеса». Издание выпустило материал с заголовком «Бунт негра против судьи», посвященного матчу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Крылья Советов» (Самара) — «Балтика». Встреча состоялась 16 сентября и завершилась победой хозяев со счетом 3:0, ивуарийский нападающий гостей Себаи получил две желтые карточки за две минуты и был удален с поля на 14-й минуте матча.

«Очень жаль, что некоторые СМИ позволяют себе подобные публикации. К сожалению, это крайне неудачная провокация со стороны газеты, оскорбляющая игрока футбольного клуба, — заявил Смертин. — Такие публикации недопустимы и я считаю, что данное издание должно принести официальные извинения Сенину Себаи и впредь не позволять себе таких высказываний. Мы говорим нет расизму не только на футбольном поле, но и в СМИ».

В первенстве ФНЛ «Балтика» с 24 очками занимает седьмое место. Себаи перешел в «Балтику» в летнее трасферное окно из белорусского клуба «Слуцк». В нынешнем сезоне он провел в составе команды 11 матчей и забил четыре мяча.