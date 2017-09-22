Петербургское «Динамо» не ставит задачу выйти в РФПЛ по итогам сезона

«Сейчас будем максимально отдаваться чемпионату ФНЛ. Чем больше матчей выиграем, тем лучше. Удержаться в ФНЛ — это не найти место в середине таблице или зоне вылета. Надо проявлять характер и самоотдачу в каждой встрече. Кубковые матчи не исключение — надо выходить и играть на победу.



Для игры в Премьер-Лиге нужно поставить перед собой много различных вопросов и подумать над их решением. Этот сезон мы играем в ФНЛ, в следующем сезоне мы должны остаться в ФНЛ. Мы не ставим задачу выхода, по ходу чемпионата она не поменялась», — сказал Рубашко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.