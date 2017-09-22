Петербургское «Динамо» не ставит задачу выйти в РФПЛ по итогам сезона
Генеральный директор петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко подчеркнул, что у клуба нет задачи выйти в РФПЛ по итогам текущего сезона. В данный момент петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Сейчас будем максимально отдаваться чемпионату ФНЛ. Чем больше матчей выиграем, тем лучше. Удержаться в ФНЛ — это не найти место в середине таблице или зоне вылета. Надо проявлять характер и самоотдачу в каждой встрече. Кубковые матчи не исключение — надо выходить и играть на победу.
Для игры в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter