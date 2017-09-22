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22 сентября 2017, 19:59 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Петербургское «Динамо» не ставит задачу выйти в РФПЛ по итогам сезона

Генеральный директор петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко подчеркнул, что у клуба нет задачи выйти в РФПЛ по итогам текущего сезона. В данный момент петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ.

Генеральный директор петербургского Динамо Дмитрий <span class=error>Рубашко</span> подчеркнул что у клуба нет задачи выйти в <span class=error>РФПЛ</span> по итогам текущего сезона. Увеличить
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«Сейчас будем максимально отдаваться чемпионату ФНЛ. Чем больше матчей выиграем, тем лучше. Удержаться в ФНЛ — это не найти место в середине таблице или зоне вылета. Надо проявлять характер и самоотдачу в каждой встрече. Кубковые матчи не исключение — надо выходить и играть на победу.

Для игры в Премьер-Лиге нужно поставить перед собой много различных вопросов и подумать над их решением. Этот сезон мы играем в ФНЛ, в следующем сезоне мы должны остаться в ФНЛ. Мы не ставим задачу выхода, по ходу чемпионата она не поменялась», — сказал Рубашко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

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