Валерьич, верим! 5 доказательств того, что Тихонов на правильном пути
Сёмина Тихонов уже обыграл, теперь готовится к встрече с бывшим клубом и
экс-одноклубником Аленичевым.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Футболист Тихонов
1. Умение признавать и исправлять ошибки
Прорвись он с первой попытки из ФНЛ в РФПЛ, это было бы красиво, но вряд ли надолго. Тихоновский «Енисей» отличала приятная глазу игра, но баланса ей объективно не хватало. 11-й результат в лиге по пропущенным мячам безошибочно указывал на уязвимое место команды: даже у Нальчика, вылетевшего в ПФЛ, оборона была надёжнее. Поэтому поражение в стыках от «Арсенала», сколь бы неоднозначным, даже скандальным оно ни было, возможно, даже пошло на пользу и коллективу, и тренеру. Ко второму восхождению сибиряки подготовились более основательно, а их теперь уже бывший наставник учёл допущенные ошибки на новом месте работы. Ну как новом — относительно новом: игроком и ассистентом Андрей в Самару приходил трижды, а теперь символично закольцевал историю, возглавив волжан самостоятельно.
Поучительный красноярский опыт сделал тренера Тихонова более осмотрительным, практичным. Перестройку в Самаре он начал с фундамента — читай, обороны — и в сжатые сроки её успешно осуществил. Плоды работы налицо: 11 сухих матчей в первенстве, всего 6 «пробоин» (у турнирного соседа «Енисея» — в два раза больше) и
Обновив и укрепив прочие линии, в обороне Тихонов положился на старую гвардию — Таранова, Надсона, Гаджибекова. Ветеранам не составило труда освоиться в новой тактической формации. И тут мы плавно переходим ко второму пункту.
2. Тактическая гибкость
Предшественник Тихонова тоже
Новый тренер более щепетильно подходит к выбору средств достижения цели. Тихонов не стыдится отталкиваться от стилистических особенностей и сильных качеств противника, если тот действительно представляет опасность, и умело оборачивает чужие проблемы себе на пользу. В матче с «Локомотивом» оба наблюдения подтвердились в полной мере.
Тихонов зеркально ответил коллеге Сёмину в схематическом отношении. Отдавая должное мощи, в том числе сугубо физической,
Главный тренер волжан сразу и безошибочно выявил слабое звено в построениях гостей. Сделать это и у телевизора было несложно (Борис Ротенберг впервые в сезоне получил от тренера больше
3. Грамотная ротация
Принято считать, что широкая ротация состава автоматически ведёт к снижению его потенциала. Массовый вылет членов РФПЛ вроде бы подтвердил этот стереотип. Но ротация ротации рознь. Этим инструментом
4. Кадровое чутьё
Проницательность — одно из обязательных качеств для кандидата в успешные тренеры. Тихонов его всё чаще обнаруживает. В самом тяжёлом для «Крыльев» матче второго полугодия оно проявилось сразу в нескольких эпизодах.
Тихонов словно специально подводил хавбека Клёнкина к «Локомотиву». Три предыдущих матча Данил выходил на замену, а тут не только вышел в основе — забил гол. Первый за Самару — и сразу такой архиважный!
Разумеется, тренер знал о «железнодорожном» прошлом Чочиева, догадывался о жгучем желании напомнить о себе бывшим одноклубникам. А
Безоговорочно удачным следует признать и перевоплощение Мияйловича. Всего второй раз в сезоне спустившись из центральной линии в оборону, серб удостоился высшего балла в составе команды от Instat. В этом случае интуиция Тихонова тоже не подвела.
5. Посещаемость
Помимо места в таблице существует ещё один верный индикатор прогресса команды — цифры посещаемости. А они у Самары по меркам ФНЛ достойные. 6256 человек в среднем на матче — лучший результат дивизиона. Если отбросить матчи с «топами», даже в РФПЛ в последний год на «Крылья» ходили менее охотно. Возвращение людей на «Металлург» можно и нужно поставить в заслугу тренеру. И команде, разумеется, тоже — они нашли друг друга.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter