Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 15-го тура ФНЛ
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 15-го тура ФНЛ, которые пройдут 24 сентября.
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Встречу «Енисей» — «Крылья Советов» будет судить 33-летний арбитр ФИФА Кирилл Левников из
24 сентября (воскресенье).
«Луч-Энергия» — «Факел»: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) — Денис Березнов (Москва), Дмитрий Серебряков (Москва); инспектор — Виктор Кулагин (Москва); делегат — Сергей Гуторенко (Москва).
«Тюмень» — «Авангард»: Станислав Васильев (Ижевск) — Рафаэль Ильясов (Казань), Александр Приходько (Москва); инспектор — Сергей Талагаев (Мытищи); делегат — Петр Петухов (Москва).
«Сибирь» — «Динамо»: Игорь Федотов (Москва) — Алексей Линкин (Воронеж), Иван Бирюлин (Ярославль); инспектор — Игорь Захаров (Москва); делегат — Вячеслав Трусов (Москва).
«Оренбург» — «Шинник»: Павел Кукуян (Сочи) — Рустам Мухтаров (Петрозаводск), Александр Дуденков (Петрозаводск); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург); делегат — Сергей Бондарь (Московская область).
«Тамбов» — «Волгарь»: Артём Чистяков (Азов) — Наиль Сейфетдинов (Казань), Сергей Ядров (Калининград); инспектор — Валерий Матюнин (Москва); делегат — Филипп Яковлев (Москва).
«Спартак-2» — «Химки»: Алексей Амелин (Тула) — Роман Милюченко (Санкт-Петербург), Андрей Рунов (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Тюмин (Новочеркасск); делегат — Яков Брегман (Москва).
«Балтика» — «Томь»: Александр Борисов (Самара) — Вячеслав Бочков (Сочи), Александр Чекалин (Воронеж); инспектор — Сергей Рощин (Кисловодск); делегат — Юрий Кузнецов (Калининград).
«Енисей» — «Крылья Советов»: Кирилл Левников (Санкт-Петербург) — Вячеслав Миневич (Смоленск), Павел Новиков (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Новосибирск); делегат — Вадим Ильин (Москва).
«Зенит-2» — «Олимпиец»: Николай Волошин (Смоленск) — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Тарасов (Тамбов); инспектор — Сергей Андреев (Новосибирск); делегат — Виктор Кукла (Санкт-Петербург).
«Ротор-Волгоград» — «Кубань»: Сергей Куликов (Саранск) — Александр Филимонов (Орехово-Зуево), Максим Ковалев (Реутов); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область); делегат — Евгений Летин (Московская область).
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