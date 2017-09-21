Бразильский защитник «Крыльев Советов» хочет получить российский паспорт
Бразильский защитник «Крыльев Советов» Жозе Надсон надеется, что в скором времени у него появится российский паспорт.
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Таким образом, уверен футболист, он сможет помочь клубу в вопросе с лимитом на легионеров.
«Я играю в России уже четыре года и хотел бы иметь российский паспорт. Это помогло бы клубу в вопросе с лимитом на легионеров. Такие примеры уже есть в
Русские защитники? В ЦСКА хорошие защитники — братья Березуцкие. Ещё мне очень нравится Андрей Семёнов из «Ахмата» и Георгий Джикия из «Спартака», — сказал он.
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