Бразильский защитник «Крыльев Советов» хочет получить российский паспорт

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Таким образом, уверен футболист, он сможет помочь клубу в вопросе с лимитом на легионеров.

«Я играю в России уже четыре года и хотел бы иметь российский паспорт. Это помогло бы клубу в вопросе с лимитом на легионеров. Такие примеры уже есть в Премьер-Лиге. Гильерме и Марио Фернандес получили российские паспорта и даже получили вызов в сборную.

Русские защитники? В ЦСКА хорошие защитники — братья Березуцкие. Ещё мне очень нравится Андрей Семёнов из «Ахмата» и Георгий Джикия из «Спартака», — сказал он.