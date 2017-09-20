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20 сентября 2017, 9:14 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Будогосский: Пока преждевременно ставить вопрос о работе женщин-судей в ФНЛ

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в эфире программы «Свисток» высказался о возможности назначения женщин-арбитров на матчи мужских команд в России.

Руководитель департамента судейства и инспектирования <span class=error>РФС</span> Андрей Будогосский в эфире программы Свисток высказался о возможности назначения <nobr>женщин-арбитров</nobr> на матчи мужских команд в России. Увеличить
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Напомним, недавно матч немецкой Бундеслиги впервые в истории обслуживала женщина — Бибиана Штайнхаус.

«К женщине-судье в Бундеслиге отношусь позитивно. Что касается нас, мы не отстаём. В том плане что у нас Пустовойтова работает на матчах молодёжного первенства. Подключать женщин-арбитров — рекомендация международных организаций. У них должна быть соответствующая практика. В России не самый сильный женский чемпионат, и практика на молодёжном первенстве является хорошим подспорьем для подготовки к ответственным международным матчам. В своё время у нас женщины работали на играх второго дивизиона в качестве ассистентов. Сегодня обычное явление, когда женщины помогают на матчах молодёжного первенства.

Наверное, пока преждевременно ставить вопрос о том, чтобы женщины-судьи работали в первом дивизионе. На мой взгляд, мы должны подготовить наше футбольное сообщество к тому, что у нас будет не одна Пустовойтова. А когда будет несколько женщин-арбитров её уровня, тогда постепенно поставим вопрос о том, чтобы они работали на этом уровне, — заявил Будогосский.
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