Будогосский: Пока преждевременно ставить вопрос о работе женщин-судей в ФНЛ
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в эфире программы «Свисток» высказался о возможности назначения
женщин-арбитров на матчи мужских команд в России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, недавно матч немецкой Бундеслиги впервые в истории обслуживала женщина — Бибиана Штайнхаус.
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Наверное, пока преждевременно ставить вопрос о том, чтобы
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