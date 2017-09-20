Будогосский: Пока преждевременно ставить вопрос о работе женщин-судей в ФНЛ

Напомним, недавно матч немецкой Бундеслиги впервые в истории обслуживала женщина — Бибиана Штайнхаус.

«К женщине-судье в Бундеслиге отношусь позитивно. Что касается нас, мы не отстаём. В том плане что у нас Пустовойтова работает на матчах молодёжного первенства. Подключать женщин-арбитров — рекомендация международных организаций. У них должна быть соответствующая практика. В России не самый сильный женский чемпионат, и практика на молодёжном первенстве является хорошим подспорьем для подготовки к ответственным международным матчам. В своё время у нас женщины работали на играх второго дивизиона в качестве ассистентов. Сегодня обычное явление, когда женщины помогают на матчах молодёжного первенства.