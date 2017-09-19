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19 сентября 2017, 9:36 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Чешская «Виктория» заинтересована в приобретении футболиста «Волгаря» Сутормина

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт. Чешская «Виктория» заинтересована в приобретении футболиста астраханского «Волгаря» Алексея Сутормина, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее 23-летним футболистом интересовался «Ростов», но руководство астраханского клуба ответило на предложение отказом, также полузащитник летом находился в сфере внимания санкт-петербургского «Зенита». При этом действующий контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2017/18, после чего он может покинуть клуб в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Сутормин провел в составе «Волгаря» 39 матчей, забив девять голов, в текущем чемпионате России хавбек забил пять мячей в 12 встречах.

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