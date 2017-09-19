Чешская «Виктория» заинтересована в приобретении футболиста «Волгаря» Сутормина

Ранее 23-летним футболистом интересовался «Ростов», но руководство астраханского клуба ответило на предложение отказом, также полузащитник летом находился в сфере внимания санкт-петербургского «Зенита». При этом действующий контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2017/18, после чего он может покинуть клуб в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Сутормин провел в составе «Волгаря» 39 матчей, забив девять голов, в текущем чемпионате России хавбек забил пять мячей в 12 встречах.